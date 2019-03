Infortunio Ronaldo: tifosi Juve preoccupati, non basta Kean

Il pensiero che unisce il popolo bianconero ovviamente si racchiude con quattro semplici parole: l’infortunio di Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese si è fermato nel match contro la Serbia facendo tremare chi tifa Juventus, ma indipendentemente dall’entità della cosa è chiaro che almeno qualche partita CR7 la dovrà saltare. Sul web ovviamente impazzano le reazioni e se su certe cose il parere è unanime su altre ci si divide.

Dito puntato contro le nazionali – Come troppo spesso accade quando c’è un infortunio esterno ai club le nazionali vengono messe nel mirino. Gli juventini addossano le colpe al fatto che a detta loro non si dovrebbero giocare partite di qualificazione ad Europei e Mondiali quando è ancora in corso la stagione. Alcuni sperano addirittura che Agnelli chieda i danni alla federazione portoghese ma in generale è unanime il sentimento di astio verso la Uefa (c’è anche chi scrive “Volevano squalificarlo, adesso ce l’hanno fatta a non farlo giocare contro l’Ajax”).

E Kean? – Che Cristiano Ronaldo sia un superatleta è noto, difatti lui stesso ha provato a tranquillizzare tutti dicendo che tornerà fra due settimane. I tifosi della Vecchia Signora concordano sul pronto recupero, ma una cosa invece li divide: se c’è chi sostiene che se mancasse il numero sette lo si può comunque sostituire egregiamente con Kean (a segn anche con la maglia dell’Italia) in tanti si sentono persi senza di lui (c’è chi afferma “Intanto senza Ronaldo adesso saremmo fuori dalla Champions League”).

SPORTEVAI | 26-03-2019 10:24