Il termine anticipato della stagione di Sinner rischia di essere un brutto colpo per Mediaset e le ATP Finals, per cui sui social si è già scatenata la rivendita dei biglietti

Dopo due anni Torino avrà un nuovo campione. Jannik Sinner ha infatti annunciato che l’infortunio al ginocchio lo ha costretto a chiudere anticipatamente la stagione, rinunciando così a tutti i tornei che mancano alla fine dell’anno. Una scelta obbligata che rischia di avere ripercussioni sulla prossima edizione delle ATP Finals, con molti tifosi che (come già successo agli Internazionali d’Italia del 2024 e in occasione della scorsa Coppa Davis) hanno iniziato a rivendere i biglietti acquistati con mesi di anticipo nella speranza di vedere in campo il proprio beniamino, e Mediaset, che rischia di vedere la prima edizione delle Finals da loro trasmesse trasformarsi in un flop dopo il grande investimento fatto a febbraio.

Mediaset beffata, le sue prime ATP Finals perdono Sinner

A parte forse coloro che speravano in un posto per prendere parte alle Nitto ATP Finals, quella di martedì 6 ottobre è stata una giornata triste per tutti gli appassionati di tennis, che hanno dovuto fare i conti con l’annuncio di Sinner, obbligato a chiudere in maniera anticipata la propria stagione per via dell’infortunio al ginocchio che lo tormenta ormai da due mesi.

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A piangere maggiormente questa notizia però con ogni probabilità è stata Mediaset, che già pregustava il successo delle prime ATP Finals da loro trasmessa dopo l’acquisto aver strappato i diritti alla Rai lo scorso febbraio. Senza Jannik però il torneo di fine anno rischia di non ripagare l’ingente investimento fatto (che si chiacchiera essere attorno ai 4 milioni di euro all’anno), trasformandosi, almeno per questa edizione, in un possibile flop.

Senza Sinner è corsa alla rivendita dei biglietti delle ATP Finals

Così come per gli spettatori alla tv, anche quelli che si sarebbero dovuti recare a Torino per assistere dal vivo al torneo di fine anno apparentemente hanno preso l’assenza come un brutto colpo. Sui social infatti sono subito spopolati gli annunci e i video di tifosi che hanno iniziato a rivendere i propri biglietti acquistati mesi fa nel tentativo di poter vedere dal vivo il proprio idolo. Una conseguenza che testimonia l’incredibile crescita d’interesse che il tennis ha ottenuto grazie a Jannik e che nemmeno la quasi certa presenza di un altro giocatore italiano come Flavio Cobolli è riuscita a colmare. Un potenziale problema per le ATP Finals che si tengono a Torino, che rischia di perdere affluenza rispetto alle precedenti edizioni, di cui Sinner è stato il volto principale.

Il precedente di Roma 2024 e della Coppa Davis

Un qualcosa del genere, purtroppo, lo si era già visto in passato con altri tornei che si sono tenuti in Italia e che avrebbero dovuto avere Sinner come protagonista. Anche in occasione degli Internazionali d’Italia 2024 e della scorsa edizione delle Final 8 della Coppa Davis (la prima tenutasi a Bologna) infatti molti appassionati, o meglio, tifosi di Sinner che si sono avvicinati al tennis grazie a lui, hanno cercato di rientrare degli investimenti non da poco fatti in precedenza proprio con l’intento di vedere Jannik. Una situazione che evidenzia come, per quanto il tennis in Italia stia diventando sempre più pop, deve la sua popolarità proprio all’esplosione di Sinner, alla gioia che ogni tifoso italiano ha provato nel vedere un azzurro diventare il migliore del mondo in uno sport dove per lungo tempo, e salvo qualche eccezione, siamo sempre stati ai margini. Una situazione che però ha creato qualche dispiacere a chi il tennis lo segue da sempre e che crede che questo sport, anche senza Jannik, abbia molto da offrire e che ha polemizzato contro questa rapida rivendita.