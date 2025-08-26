Anche Tonali a rischio, allarme Italia per i Mondiali: infortunio in Newcastle-Liverpool, Gattuso disperato

Il centrocampista ko contro il Liverpool: la spalla sinistra preoccupa Newcastle e Italia. In dubbio la convocazione per l’esordio di Gattuso nelle qualificazioni al Mondiale 2026.

Preoccupazione in Nazionale per Sandro Tonali. A poco più di una settimana dall’inizio del nuovo corso azzurro targato Rino Gattuso, il centrocampista rischia di dover dare forfait in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Nel match di Premier League tra Newcastle e Liverpool, l’ex Milan ha riportato un infortunio che lo ha costretto al cambio al 67’, dopo aver giocato per una decina di minuti senza riuscire a muovere il braccio.

Una tegola chiaramente anche per il Newcastle, che dovrà valutare le condizioni del classe 2000 nelle prossime ore. Per Gattuso, invece, potrebbe trattarsi di un pesante contrattempo: Tonali era atteso come uno dei punti di riferimento della sua prima lista di convocati, che sarà ufficializzata venerdì. La sua presenza è ora fortemente a rischio.

Infortunio Tonali: cosa è successo

Sandro Tonali, tra i giocatori più attesi da Rino Gattuso in vista delle qualificazioni mondiali, ha riportato un infortunio nella sfida di Premier League contro il Liverpool. Al 10’ della ripresa, dopo un contrasto con Hugo Ekitiké, autore del momentaneo 2-0 per i Reds, Tonali è caduto a terra impattando con la spalla sinistra sul prato del St. James’ Park. Le smorfie di dolore e la difficoltà a muovere il braccio sono state evidenti: per circa dieci minuti ha giocato limitato nei movimenti, finché al 22’ Eddie Howe ha deciso di sostituirlo con Miley.

L’entità del problema resta da valutare, ma le condizioni del numero 8 destano preoccupazione: Tonali teneva il braccio praticamente immobile al momento del cambio. Una tegola inaspettata che tiene in ansia il Newcastle e soprattutto la Nazionale, con Gattuso che venerdì ufficializzerà la sua prima lista di convocati, in cui centrocampista azzurro era destinato a essere un riferimento centrale.

I tempi di recupero

Nelle prossime ore seguiranno gli accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio di Sandro Tonali, ma le parole di Eddie Howe non lasciano ben sperare. Il tecnico del Newcastle, intervistato da Sky Sports UK, ha dichiarato: “Non promette bene. Aveva tanto dolore. Non ho parlato con i dottori, ma potrebbe rimanere fuori per un po’, come Joelinton”.

Un’indicazione che aumenta la preoccupazione anche in chiave azzurra, considerando che l’Italia di Rino Gattuso, tra circa una settimana, sarà chiamata ad affrontare il doppio impegno di qualificazione ai Mondiali 2026. Lo stesso Howe, nella conferenza stampa di venerdì mattina alla vigilia della sfida contro il Leeds, potrebbe fornire aggiornamenti più dettagliati. A quel punto, però, il ct azzurro avrà già elementi sufficienti per decidere se contare su Tonali oppure no.

Gli impegni della Nazionale

Inizia il conto alla rovescia per l’esordio di Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale. Il debutto del nuovo commissario tecnico coinciderà con i primi impegni validi per le qualificazioni al Mondiale 2026: il 5 settembre gli azzurri affronteranno l’Estonia al Gewiss Stadium di Bergamo, mentre l’8 sarà la volta della trasferta in Ungheria contro Israele, al Nagyerdei Stadion di Debrecen. Entrambe le gare avranno inizio alle ore 20:45.