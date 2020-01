Infortunio Zaniolo, la Roma torna sul mercato

Complice il brutto infortunio occorso a Zaniolo, la Roma sembra costretta a tornare sul mercato per trovare un centrocampista offensivo che possa dare una mano al tecnico Fonseca. Diversi i profili che farebbero comodo ai giallorossi.

In particolare, attenzione a due giocatori "milanesi". Suso non è più un intoccabile al Milan e, anche in passato, è stato accostato alla Roma. Possibile trattativa anche per Politano, in uscita dall'Inter. Si attendono le mosse di Petrachi.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 09:09