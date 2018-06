Inghilterra a valanga: Kane scatenato, arriva il record di gol

L’Inghilterra spiana per 6-1 Panama al Nizhny Novgorod Stadium e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale con un turno di anticipo. Quasi imbarazzante la differenza tecnica tra le due formazioni: la Nazionale dei Tre Leoni mette in ghiaccio il risultato rifilando cinque reti ai centroamericani nel primo tempo, poi arrotonda nella ripresa.

Il bomber Kane è il mattatore con una tripletta (ora è il capocannoniere del torneo con 5 gol); gli inglesi, che stabiliscono il loro nuovo record di reti in una partita dei Mondiali, si giocheranno il primato del girone G contro il già qualificato Belgio. Panama in ogni caso in festa per il primo storico gol nella rassegna iridata, lo segna Baloy.

La squadra di Southgate non gioca particolarmente bene nel primo tempo, ma è letale nei calci piazzati. Stoner all’8′, sugli sviluppi di un corner, incorna la rete dell’1-0. Al 22′ Kane raddoppia dal dischetto, dopo un netto fallo di Escobar su Lingard.

Nel finale di tempo i britannici dilagano: al 36′ Lingard segna il gol più bello della partita, uno splendido tiro a giro su assist di Sterling, al 40′ Stoner di nuovo di testa su calcio piazzato firma il poker, al 45′ Kane mette il 5-0 ancora dal dischetto, dopo un intervento falloso in area di Murillo. Panama non pervenuto.

Nella ripresa l’Inghilterra abbassa bruscamente il ritmo per risparmiare le forze, ma anche giocando con il freno a mano trova la sesta rete con Kane, deviazione su cross di Loftus-Cheek. Southgate fa rifiatare i titolari togliendo Lingard, lo stesso Kane e Trippier.

Al 78′ Baloy in spaccata segna la prima storica rete di Panama nella rassegna iridata. In tribuna, nonostante il risultato sfavorevole, è quasi il delirio.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 16:00