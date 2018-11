Inghilterra alle Final Four: Croazia rimontata

L'Inghilterra ha superato per 2-1 la Croazia a Wembley e ha conquistato la qualificazione alle Final Four della Nations League. Kramaric porta in vantaggio i vicecampioni del mondo al 57', poi i padroni di casa ribaltano il risultato grazie alle reti di Lingard al 78' e Kane all'86'.

La squadra di Southgate chiude così il girone 4 al primo posto davanti alla Spagna, mentre la Croazia retrocede in serie B.

Fuori il terzino interista Vrsaljko al 26' a causa di un infortunio: le sue condizioni verranno valutate lunedì, Luciano Spalletti incrocia le dita.

