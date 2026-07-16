Il fuoriclasse del Real costretto a un ruolo difensivo lotta ma perde la testa: la rissa in campo, il ceffone a Valentin Barco e la possibile punizione della Fifa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Hey Jude, don’t make it bad. Hey, Jude, non prenderla male, non aver paura Ed ogni volta che proverai dolore, hey, Jude, trattieniti. Non portare il mondo sopra le tue spalle. Scontato ma vero l’accostamento della celebre ballata di Paul McCartney e dei Beatles per l’atto più triste dei Mondiali di Jude Bellingham. Era l’asso più atteso dell’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali contro l’Argentina ma dopo una serie di partite da protagonista assoluto è venuto meno nella gara più importante. Mai un lampo, costretto spesso anche a ripiegare in difesa (finanche a marcare Messi), la stella del Real Madrid ha perso la testa durante e dopo la partita.

La lite con Messi

Nervosismo alle stelle sin dall’inizio. Già dopo pochi, rissosi, minuti di gioco proprio Lionel Messi e Jude Bellingham sono stati protagonisti di un acceso scambio di battute. Le telecamere hanno ripreso un duro botta e risposta con Messi che ha lanciato a Bellingham un’occhiataccia bisbigliando qualcosa tipo: “ma bravo, bravo, continua”. In precedenza, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, Messi e Bellingham si erano scambiati qualche parola dopo che l’arbitro Ismail Elfath aveva fischiato un fallo. Sembra che sia stato Bellingham ad avere l’ultima parola, lasciando Messi un po’ sbalordito prima di andarsene. Dopo aver segnato sei gol nel corso del torneo, Bellingham ha faticato a incidere in questa partita.

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Le lacrime finali di Bellingham

Il centrocampista dei Tre Leoni, dopo la clamorosa remuntada dell’Albiceleste nel recupero, non è poi riuscito a mantenere la calma al fischio finale, ed è scoppiato in lacrime. Troppo grande la delusione. È stato visto strofinarsi gli occhi e il viso, camminava commosso per il campo mentre i giocatori argentini festeggiavano intorno a lui. Bellingham è quindi intervenuto in difesa di Morgan Rogers , rimasto coinvolto in una rissa al termine dell’incontro. Una folla di persone ha iniziato a spingere e a sgomitare al centro del cerchio. Il portiere di riserva dell’Inghilterra, Dean Henderson, ha cercato invano di riportare la calma. Anche James Trafford e Ivan Toney hanno cercato di fare da pacieri, tenendo Rogers a distanza da Lisandro Martinez. Rogers ha puntato il dito contro Musso e l’autore del gol decisivo Lautaro Martinez durante il suo sfogo, Bellingham invece è scontrato verbalmente con diversi giocatori argentini, mentre gli animi si surriscaldavano.

Lo schiaffo a Barco e la possibile squalifica

Le telecamere hanno poi ripreso il momento in cui – al fischio finale del match – ha schiaffeggiato sulla nuca l’ex centrocampista del Brighton Valentin Barco. I giocatori sono stait subito separati, con Bellingham che aveva ancora qualche parola da rivolgere al suo avversario. La sua reazione non è stata notata da nessuno degli ufficiali di gara ma questo lo espone a potenziali provvedimenti disciplinari da parte della FIFA . Il giocatore potrebbe addirittura incorrere in una squalifica, che gli impedirebbe di partecipare alla partita per il terzo posto di sabato contro la Francia a Miami .