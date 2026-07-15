Inghilterra-Argentina, chi è Elfath, l’arbitro amico di Messi, al Var attenti a Di Bello, la Fifa cambia tutto dopo le polemiche

Con il fischietto texano la Pulce non ha mai perso, assieme al IV uomo Mariani ci sarà un altro italiano ma non agirà da remoto come è successo sinora

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lamentarsi degli arbitri dopo la partita è diventata un’abitudine in questi Mondiali. Anche Deschamps, nonostante la sconfitta netta contro la Spagna, ha avuto da ridire sull’operato di Barton che – eccezion fatta per qualche giallo mancato – non ha fatto danni in Francia-Spagna, ma anche lamentarsi prima è una triste consuetudine. La stampa inglese ha seminato dubbi dopo la decisione della FIFA di designare l’arbitro americano Ismail Elfath per la semifinale tra Inghilterra e Argentina ad Atlanta, e ha riacceso le accuse di favoritismo di cui la squadra di Lionel Scaloni avrebbe beneficiato in questo torneo.

Elfath, l’arbitro preferito da Messi

“Lionel Messi ha scelto il suo arbitro preferito per dirigere la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, nonostante le teorie del complotto che sostengono che il torneo sia truccato “, ha riportato il Daily Mail, aggiungendo che la nomina ha intensificato “i timori di favoritismo nei confronti dell’Argentina ai Mondiali”. Il fischietto texano non ha mai visto la Pulce sconfitta in Mls. Ha diretto quattro partite dell’Inter Miami da quando Messi si è unito alla squadra nel luglio 2023, e tutte e quattro le partite si sono concluse con una vittoria per la squadra dello stato della Florida, inclusa la finale di Coppa di Lega del 2023.

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Chi è Ismail Elfath

Ismai Elfath, nato in Marocco e residente negli Stati Uniti dall’età di 18 anni, si è laureato all’Università del Texas ad Austin. Ha iniziato la sua carriera nel 2011 e ha debuttato nella Major League Soccer l’anno successivo. Nel 2016 è stato nominato arbitro FIFA e nel 2019 ha diretto la finale del Mondiale Under-20 in Polonia, vinta dall’Ucraina per 3-1 contro la Corea del Sud. Ai Mondiali del Qatar 2022 ha diretto per la prima volta una competizione mondiale senior: ha arbitrato tre partite (Portogallo-Ghana, Camerun-Brasile e Giappone-Croazia) ed è stato anche il quarto ufficiale nella finale vinta dall’Argentina ai rigori contro la Francia dopo un pareggio per 3-3. Ai Mondiali del Canada-Messico-Stati Uniti 2026 ha diretto le partite Olanda-Giappone, Uruguay-Spagna e Brasile-Norvegia. Era anche tra i candidati per la finalissima di New York ma secondo i tabloid inglesi ha “suscitato critiche per aver permesso un gioco eccessivamente aggressivo”, soprattutto “nelle partite tra Spagna e Uruguay e tra Brasile e Norvegia”.

Con Mariani c’è Di Bello

A coadiuvarlo gli assistenti suoi connazionali Corey Parker e Kyle Atkins con Mariani IV uomo e Bindoni arbitro di riserva ma c’è anche un altro italiano e in un ruolo ancor più strategico, ovvero Di Bello che sarà al Var. Il fischietto brindisino viene da due anni in chiaroscuro in serie A e non di radio le sue decisioni hanno scatenato interventi furibondi. C’è però una novità voluta dalla Fifa e che sarà valida per la gara di stasera e per la finale.

La Fifa sposta il Var

Gli arbitri del VAR, infatti, saranno posizionati all’interno dello stadio e saranno quindi presenti in loco dopo le critiche nelle ultime gare. La Fifa ha deciso di optare per la presenza di un VAR principale e di un VAR di riserva in ciascuna sede. Ciò significa che durante la sfida tra Inghilterra e Argentina, i responsabili della tecnologia saranno ad Atlanta. In precedenza gli arbitri del VAR lavoravano da una centrale operativa presso l’International Broadcast Centre di Dallas, indipendentemente dal luogo in cui si svolgeva la partita. I nuovi addetti presenti in loco fungeranno da rete di sicurezza in caso di problemi di comunicazione o tecnici. Se il contatto con la centrale di Dallas dovesse interrompersi, gli addetti all’interno dello stadio saranno in grado di valutare gli episodi e consigliare all’arbitro di effettuare delle revisioni senza causare inutili interruzioni alla partita.