I Tre Leoni sfidano i campioni del Mondo per staccare il pass per la finale del Mondiale: le probabili formazioni e tutte le info

Molto più di una semifinale mondiale. Quando si affrontano Inghilterra e Argentina, il calcio si intreccia inevitabilmente con la storia. Sullo sfondo resta infatti la ferita della guerra delle Falkland/Malvinas del 1982, un conflitto che ha alimentato una rivalità diventata simbolica anche sul terreno di gioco. Da allora ogni incrocio tra le due nazionali assume un significato particolare, tra ricordi, orgoglio nazionale e precedenti entrati nella leggenda del calcio. Stavolta la posta in palio è un posto nella finale del Mondiale: i Tre Leoni di Thomas Tuchel, guidati da Jude Bellingham e Harry Kane, sfidano l’Albiceleste di Lionel Scaloni, ancora una volta affidata al talento di Lionel Messi. Ecco dove vedere la partita in diretta tv e streaming, come arrivano le due squadre all’appuntamento e le probabili formazioni della sfida.

Dove vedere Inghilterra-Argentina in diretta e streaming

Inghilterra-Argentina si potrà vedere sia sulla Rai sia su DAZN. La semifinale, in programma martedì 14 luglio alle 21 italiane all’Atlanta Stadium, sarà infatti trasmessa in chiaro e gratuitamente su Rai 1. Dai quarti di finale in poi, del resto, l’emittente ha scelto di mandare in onda tutte le partite rimanenti del torneo, quindi anche il penultimo atto sarà alla portata di tutti.

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Per chi preferisce lo streaming, la gara sarà disponibile gratuitamente anche su RaiPlay, la piattaforma accessibile da computer, smartphone, tablet e smart tv compatibili, previa registrazione. In alternativa, resta l’opzione DAZN, che detiene i diritti integrali della Coppa del Mondo 2026 e trasmette quindi tutte le 104 partite del torneo, in questo caso però in abbonamento.

Inghilterra-Argentina ore 21.00 Rai 1/Rai Play/Dazn

Come ci arrivano le due squadre

Argentina e Inghilterra arrivano tra le migliori quattro del Mondiale dopo aver chiuso al primo posto i rispettivi gironi e superato tre turni a eliminazione diretta. L’Albiceleste ha eliminato Capo Verde (3-2), Egitto (3-2) e Svizzera (3-1), confermando un grande potenziale offensivo e una notevole continuità realizzativa, ma allo stesso tempo mettendo in luce qualche difficoltà difensiva e di lucidità per tutti i minuti delle partite. I Tre Leoni, invece, hanno costruito la propria corsa puntando su solidità, concretezza e il grande duo composto da Bellingham e Kane, con il centrocampista dominante contro i vichinghi ai quarti. Dopo il successo sulla Repubblica Democratica del Congo (2-1), i Tre Leoni hanno avuto la meglio su Messico (3-2) e Norvegia (2-1), conquistando così una semifinale che promette spettacolo tra due delle grandi protagoniste del torneo.

Le probabili formazioni

Le ultime rifiniture serviranno soprattutto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In casa Inghilterra, Tuchel sembra orientato a confermare il 4-2-3-1, ma resta apertissimo il ballottaggio sulle corsie offensive. A destra Saka e Madueke si giocano il posto, mentre sulla fascia opposta Gordon è in vantaggio rispetto a Rashford. Attenzione anche alla candidatura di Eze, che rappresenta la principale alternativa sulla trequarti e potrebbe trovare spazio anche a gara in corso.

Nell’Argentina, invece, i dubbi sono decisamente meno numerosi. L’unico vero ballottaggio riguarda il partner offensivo di Messi, con Julián Álvarez che sembra leggermente favorito rispetto a Lautaro Martínez. Per il resto Scaloni dovrebbe confermare l’assetto che ha dato equilibrio alla squadra nelle ultime uscite, affidando ancora una volta le chiavi della mediana a Paredes, protagonista nelle gare precedenti, con Enzo Fernández libero di agire qualche metro più avanti tra centrocampo e trequarti per collegare il gioco con il reparto offensivo.

Inghilterra (4-2-3-1) – Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Tuchel.

Argentina (4-1-3-2) – E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Molina; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Alvarez, Messi. CT: Scaloni.