Inghilterra e Argentina si affidano rispettivamente a Bellingham e Messi nella seconda semifinale dei Mondiali 2026, partita che ripropone un duello che ha scritto la storia della Coppa del Mondo. Nelle formazioni ufficiali poche sorprese, con Tuchel intenzionato a confermare la difesa che ha fermato Haaland e il c.t. della Selecciòn Scaloni pronto a mandare Lautaro Martinez in panchina.
- Inghilterra-Argentina: le formazioni ufficiali
- Inghilterra senza Quansah
- Argentina: la scelta di Scaloni su Lautaro
- Il centrocampo fluido
Inghilterra-Argentina: le formazioni ufficiali
Poche le sorprese nelle formazioni ufficiali di Inghilterra–Argentina, soprattutto da parte del c.t. della Nazionale dei Tre Leoni Tuchel. L’allenatore tedesco sembra infatti intenzionato a confermare in blocco (o quasi )la squadra titolare che ha superato la Norvegia ai quarti di finale. L’unico vero dubbio riguarda il ruolo di trequartista destro del suo 4-2-3-1: alle spalle di Kane, accanto all’inamovibile Bellingham – identificato in patria come il vero anti-Messi di questa sfida – e al confermato Gordon, è in dubbio la posizione di Madueke, su cui è in vantaggio Saka, entrato a gara in corso nella partita contro gli scandinavi.
Inghilterra senza Quansah
Tuchel non è invece intenzionato a cambiare l’assetto di mediana – dove la coppia Anderson-Rice è praticamente intoccabile – e del pacchetto difensivo: senza lo squalificato Quansah (che tornerà solo in una delle due finali), il c.t. dell’Inghilterra conferma la coppia centrale titolare composta da Stones e Guehi, con Konsa nel ruolo di terzino destro e O’Reilly a sinistra. La speranza è che, dopo Haaland, i difensori inglesi riescano a fermare anche Messi.
Argentina: la scelta di Scaloni su Lautaro
Quanto all’Argentina, Scaloni è riuscito a spargere una nebbia fitta attorno alla Selecciòn, non fornendo alcun indizio sulla formazione ufficiale durante la conferenza stampa pre-gara. L’Albiceleste dovrebbe schierarsi con il solito fluido 4-1-3-2 visto nelle ultime uscite del Mondiale, sistema di gioco che ancora una volta vedrà Julian Alvarez fare coppia con Messi in attacco: Scaloni, dunque, sceglie ancora una volta di far partire Lautaro Martinez dalla panchina.
Il centrocampo fluido
Dietro ai due attaccanti il c.t. dell’Argentina è intenzionato a schierare la linea difensiva a quattro composta da Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico e il centrocampo con Paredes a fare da regista basso dietro ai tre interni dalle posizioni interscambiabili Mac Allister, Enzo Fernandez e De Paul. Non è escluso, però, che Scaloni possa virare sulla difesa a tre: in tal caso Otamendi guadagnerebbe una maglia da titolare, con uno dei centrocampisti (probabilmente De Paul) in panchina.
Inghilterra-Argentina: le formazioni ufficiali
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel.
Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez. All. Scaloni.