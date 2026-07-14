Inghilterra-Argentina: l’ultimo post di Messi, il barbecue infinito e i dubbi di Scaloni, biglietti alle stelle

Il ct pensa a qualche cambio in formazione, la Pulce saluta Kansas, un tagliando per la partitissima di Atlanta arriva a costare anche 150mila dollari

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La tensione non abita qui, non nel ritiro dell’Argentina ad Atlanta, dove domani sera i campioni del Mondo affronteranno l’Argentina per la semifinale dei Mondiali. Concentrazione sì, rispetto anche, ma l’atmosfera è serena. Come sempre la squadra non è venuta meno al rituale del barbecue che stavolta è stato particolarmente lungo: è il segreto dell’Albiceleste di rilassarsi prima delle partite. Carne alla brace per ricaricare testa e muscoli, da mangiare tutti insieme tra scherzi e risate mentre il ct Scaloni pensa a qualche cambio di formazione e cresce l’attesa per la gara tra i tifosi con i prezzi dei biglietti che sono saliti alle stelle.

Il barbecue infinito

L’arrivo della squadra argentina in hotel per la semifinale contro la Francia è stato ritardato di circa due ore. Il motivo è da attribuire proprio al barbecue organizzato dalla squadra argentina, che a quanto pare si è protratto più del previsto, causando disagi al loro viaggio. Ma, evidentemente, ne è valsa la pena. Non è una partita qualsiasi quella di domani. Per la storia, per la fase della competizione, per l’avversario. Perché affrontare l’Inghilterra suscita sempre qualcosa di diverso. E perché l’Argentina ha bisogno di proiettare un’immagine molto diversa se intende passare il turno senza un altro finale al cardiopalma . Dopo la prestazione più deludente del Mondiale contro la Svizzera, Lionel Scaloni sembra pronto a fare dei cambiamenti. Il suo piano iniziale era quello di mantenere il nucleo di giocatori che si era presentato contro l’Egitto fino alla fine del torneo, ma la prestazione complessiva della squadra lo ha portato a riconsiderare quella decisione.

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Le prove tattiche di Scaloni

Il ct ha iniziato a cercare altre soluzioni. Nell’allenamento a Kansas City, ha addirittura provato una linea difensiva a cinque con Nicolás Otamendi al posto di Rodrigo De Paul. Fortemente limitato sulla fascia destra, soprattutto dall’arrivo di Paredes e dal passaggio al 4-4-2, il centrocampista dell’Inter Miami ha deluso le aspettative ed è stato sostituito in ogni partita , con la sola eccezione dell’esordio contro l’Algeria, dove ha offerto una delle sue migliori prestazioni.

L’altra possibilità è che Scaloni mantenga il modulo 4-4-2, apportando solo qualche piccola modifica. In questo scenario, Nicolás González sembra avere le migliori possibilità di essere titolare , non come terzino sinistro ma a centrocampo: o al posto di De Paul, con Enzo Fernández spostato a destra; oppure al posto dello stesso centrocampista del Chelsea, uno dei punti deboli dell’Argentina ai Mondiali; o ancora Mac Allister, anche se il suo gol contro la Svizzera e l’alta considerazione che lo staff tecnico nutre per lui sembrano garantirgli un posto da titolare.

Il post social di Messi

Lionel Messi intanto è tornato sui social ma non per parlare dell’importante partita, bensì per salutare Kansas City, la città che ha ospitato l’Argentina per gran parte del torneo. “L’ultimo a Kansas City. Grazie di tutto!” ha scritto il capitano in un post su Instagram accompagnato da diverse immagini dell’ultima sessione di allenamento al Compass Minerals National Performance Center. Il Kansas è stato molto più di un semplice ritiro di allenamento per la Scaloneta. Durante la fase a gironi, la squadra si spostava in ogni sede delle partite e vi faceva sempre ritorno per continuare la preparazione.

Solo nella fase a eliminazione diretta hanno iniziato a modificare questa routine: dopo la partita contro Capo Verde, sono rimaste a Miami per poi trasferirsi ad Atlanta per affrontare l’Egitto, anche se in seguito sono tornate alla loro base abituale. Ora la storia sarà diversa. L’Argentina non tornerà più in Kansas . Indipendentemente dal risultato contro l’Inghilterra, il viaggio della squadra continuerà in un’altra città. Se si qualificheranno per la finale, si recheranno nel New Jersey per disputare la partita decisiva per il titolo. Se invece non dovessero passare il turno, giocheranno a Miami per il terzo posto.

Il costo dei biglietti

Chi vorrà assistere a Inghilterra-Argentina, comunque, dovrà sborsare una mara di soldi. I prezzi dei biglietti hanno superato i 2.600 dollari per la Categoria 3, la più economica come si legge sulla piattaforma ufficiale della FIFA, che aggiorna i prezzi minuto per minuto. Il biglietto più caro? 150.000 dollari. I biglietti per Argentina-Inghilterra contrastano con quelli dell’ultima partita della Scaloneta contro la Svizzera a Kansas City, che si è distinta per essere stata la partita “più economica” di tutti i Mondiali, con biglietti a partire da 800 dollari. L’altra semifinale, quella tra Spagna e Francia che si disputerà oggi a Dallas, ha prezzi a partire da 1.300 dollari sul sito della FIFA, ma è possibile trovarli a prezzi inferiori su altre piattaforme