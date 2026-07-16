La prova dell’arbitro Elfath ad Atlanta nella semifinale dei Mondiali analizzata al microscopio, il fischietto americano ha ammonito quattro giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Giornata dura per Elfath, ribattezzato maliziosamente alla vigilia l’amico di Messi, che si conferma però portafortuna della Pulce che con il texano a dirigere ha sempre vinto, nella seconda semifinale dei Mondiali. Scintille in campo da subito, gioco duro, tanti falli (molti non fischiati, alla fine saranno 15 per l’Argentina e 11 per l’Inghilterra) e solo 4 ammoniti. Vediamo cosa è successo ad Atlanta.

Inghilterra-Argentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Si scaldano subito gli animi in campo: c’è già un accenno di rissa dopo soli tre minuti di partita con Paredes particolarmente nervoso, poi un fallo di Enzo Fernandez su Anderson scatena un altro parapiglia. Le proteste di Bellingham suscitano anche il fastidio di Messi che gli lancia un’occhiataccia e sembra dirgli ironicamente “bravo, bravo”. Il clima è assai teso ed Elfath fa fatica a tenere in pugno la gara. Sono 7 i falli nei primi 10 minuti: è record. Applauso ironico di Tuchel all’indirizzo dell’arbitro quando fischia una punizione a Bellingham, sottolineando che è la prima volta che punisce un fallo dei sudamericani.

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Primo ammonito solo al 37′

Primo giallo solo al 37′ quando Messi va via di forza e viene messo a terra da Anderson. Cinque minuti dopo arriva il cartellino anche per Lisandro Martinez che trattiene per la maglia Rogers impedendogli la ripartenza. Per un gioco pericoloso di Paredes, la panchina britannica chiede invano l’ammonizione. Al 51′ ammonito Romero per una trattenuta su Bellingham che se ne stava andando via a centrocampo.

Non c’è fuorigioco di Messi

Regolare al 55′ il gol di Gordon: il Var Di Bello certifica che non c’è offside. Sul gol dell’1-1 di Enzo Fernandez valutata la posizione di Messi che offre l’assist all’autore del gol, tutto a regolare così come il 2-1 di Lautaro, ancora su assist di Messi, in pieno recupero. Dopo il 2-1 De Paul riceve un cartellino prima ancora della ripresa del gioco. Ancora scintille dopo un fallo di Bellingham su Messi. La gara si chiude al minuto 101 con il successo dell’Argentina che in finale sfiderà la Spagna.

Chi è l’arbitro Elfath

Ismail Elfath vive ad Austin, in Texas, poco distante dalla Interstate 35. Si è trasferito negli Stati Uniti da adolescente e si è laureato all’Università del Texas ad Austin. Elfath ha iniziato ad arbitrare nella Major League Soccer (MLS) nel 2012 e in seguito è diventato arbitro designato dalla FIFA nel 2016. Nel corso della sua carriera, Elfath ha arbitrato i Mondiali di calcio del 2022, le Olimpiadi del 2020 e numerosi tornei regionali in tutto il mondo. Elfath è uno degli otto arbitri americani presenti in questo Mondiale . Lui e Tori Penso sono gli unici arbitri centrali statunitensi. Gli altri sei sono assistenti arbitrali o ufficiali di gara addetti al VAM (Video Match). Aveva debuttato (bene) in Olanda-Giappone.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Corey Parker e Kyle Atkins con gli italiani Maurizio Mariani IV ufficiale, Daniele Bindoni arbitro di riserva e Di Bello al Var, l’arbitro del match ha ammonito Anderson, Lisandro Martinez, Romero, De Paul.