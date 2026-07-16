L'Argentina festeggia l'accesso alla finale del Mondiale, la seconda consecutiva, dopo la vittoria con una rimonta clamorosa contro l'Inghilterra: le parole del ct nel post partita

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

L’Argentina ancora una volta, quando era data per morta da tutti, si rialza e con una rimonta clamorosa conquista la finale del Mondiale, la seconda consecutiva. La sfida contro l’Inghilterra era sostanzialmente il primo vero banco di prova all’altezza dei campioni in carica in questo torneo, e l’Albiceleste è riuscita a compiere l’impresa, con qualche brivido. Il gol di Gordon in apertura della ripresa aveva spaventato Messi e compagni. La squadra di Tuchel ha poi deciso di smettere di giocare e chiudersi dietro, portandosi tutti gli argentini al limite dell’area dando il via a un vero e proprio assedio, che ha dato i suoi frutti. Dopo la partita, Scaloni ha elogiato la sua squadra.

Scaloni si emoziona dopo la vittoria

La vittoria ha dato una scarica di adrenalina incredibile al commissario tecnico dell’Argentina che, dopo l’accesso alla finale, si è lanciato in un paragone: “Li conosco, so come sono, sono indiani, nel senso migliore del termine. Sono cresciuti in ambienti dove non avevano paura di niente. Da bambini giocavano e non ci si aspettava nulla da loro, non sentono il peso della responsabilità. Pensano solo a giocare, come hanno sempre fatto. Questo è ciò che mi rende così orgoglioso”. Poi c’è spazio anche per l’emozione: “Questo gruppo è difficile da descrivere a parole, mi si spezza la voce. Questi ragazzi mi hanno commosso profondamente. Non ho molto altro da dire. È tutto merito loro, sono davvero grato ai giocatori”.

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“Spagna grande squadra. Cercheremo far divertire tutti”

Ma ora è già il momento di spostare gli occhi sulla finale: “Dopo questo, cercheremo di vincere la finale”. Davanti all’Argentina ci sarà la Spagna di Yamal, che in semifinale ha eliminato la Francia, super favorita del torneo: “La Spagna è una grande squadra. Credo che abbiano meritato la vittoria in semifinale, battendo la Francia, che era un avversario ostico. Avremo modo di analizzare la partita più avanti, l’abbiamo già fatto a marzo”. Infatti le due squadre avrebbero dovuto giocare la Finalissima tra la vincente dell’Europeo e quella della Copa America. La partita fu poi rinviata per l’aggressione militare di Usa e Israele contro l’Iran, la sfida era in programma a Lusail, in Qatar. Scaloni prosegue: “Hanno cambiato qualcosa, ma restano comunque una grande squadra. Sappiamo come giocano e siamo pronti. Offriremo un grande spettacolo per il divertimento di tutti”.

Scaloni ritrova l’amico De La Fuente

Argentina-Spagna è anche l’occasione per Scaloni di rincontrare un suo vecchio amico: “De La Fuente? Oltre ad essere stato il mio istruttore al corso per allenatori, avevo un rapporto speciale con lui. Casualmente, ci incontriamo di nuovo a una finale. Ho fatto una bella chiacchierata e abbiamo parlato di cose che hanno funzionato bene per lui e che ha implementato brillantemente con la sua nazionale. Cercheremo di batterli domenica. Ho il massimo rispetto per lui e mi congratulerò con lui”. La sfida avrà anche un carattere sentimentale importante visto il legame di Messi con la Spagna: “Sarà una grande partita di calcio e spero che il popolo spagnolo sia felice per tutta la gioia che Leo Messi ha portato al loro paese. Non ci sono più dubbi sul fatto che sia il miglior calciatore della storia“.