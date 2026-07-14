Inghilterra-Argentina, Pickford vince a freccette, sfida Messi e cancella incubo Beckham e polemica sulle Falkland

Il portiere britannico chiede di dimenticare tutte le vicende extrasportive e le tensioni, il duello con Dibu Martinez e le parole sugli arbitri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prima di entrare in sala stampa, all’antivigilia di Inghilterra-Argentina, si è rilassato giocando (e vincendo) a freccette con i compagni di squadra ma Jordan Pickford nel mirino ha solo l’Argentina, l’ostacolo che separa gli inglesi dalla finale, sognando di poter cantare “It’s coming home” assieme a “Wonderwall”. Il portiere inglese , che contro la Norvegia ha superato Peter Shilton diventando il giocatore inglese con il maggior numero di presenze ai Mondiali , è determinato a raggiungere la sua terza finale con i Tre Leoni , la prima in un Mondiale ma ci tiene a mettere da parte tutti i veleni extrasportivi.

Il ricordo del rosso a Beckham nel ’98

Pickford intanto assicura che l’Inghilterra non cadrà nella trappola delle arti oscure dell’Argentina, come accadde a David Beckham. Nel 1998, 28 anni fa, fu decisiva ai Mondiali francesi l’espulsione di un David Beckham visibilmente irritato dopo aver sferrato un calcio a Diego Simeone: “Siamo pronti e pienamente preparati a tutto. Penso che abbiate visto durante tutto il torneo la nostra voglia di vincere i contrasti. Non ci siamo mai scontrati o altro. Ci siamo sempre comportati in modo molto rispettoso all’interno della partita. Le decisioni sono a nostro favore, a volte no. Per quanto riguarda gli arbitri, quello è il loro lavoro.

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Non possiamo controllare questa narrazione, e la cosa importante è concentrarsi esclusivamente sul calcio. Durante tutto il torneo, avete visto la nostra voglia di vincere ogni partita. Non siamo stati coinvolti in risse o cose del genere. Gli arbitri ci hanno mostrato molto rispetto in campo. Semplicemente ci rialziamo, torniamo a giocare e lasciamo che sia il calcio a parlare. Penso che sia quello che abbiamo fatto per tutto il torneo. A parte il cartellino rosso di Jarell Quansah, non abbiamo avuto squalifiche, seconde ammonizioni o cose del genere. Questo dimostra la nostra mentalità e il fatto che non ci lasciamo influenzare da questo tipo di cose. Rimaniamo concentrati e uniti”.

Pickford allontana tutte le polemiche

Il portiere allontana sia lo spettro delle Falkland-Malvinas che le polemiche sui presunti favoritismi all’Albiceleste: “È solo una partita di calcio e due gruppi di tifosi appassionati che vanno lì a vedere una partita di alto livello. Questo è ciò che fa il calcio. Unisce i tifosi, unisce le nazioni e saranno due nazioni orgogliose, questa è la parola chiave, e siamo entrambe nazioni orgogliose. Il calcio parlerà da sé. L’Argentina è la nostra prossima sfida. dobbiamo solo concentrarci su noi stessi, come nazionale inglese, e dare il massimo per battere un’altra grande squadra. Siamo noi contro di loro per un posto in finale, ed è una partita di calcio. 90 minuti, 120 minuti, rigori… Siamo pronti a tutto. Siamo noi contro di loro, e si tratta di vedere chi la spunterà. Siamo pienamente preparati”.

La prima volta contro Messi

Per lui sarà la prima volta contro Messi: “Certo, ha segnato e contribuito a molti gol nel corso della sua carriera, ed è una sfida affrontarlo finalmente dopo averlo ammirato per così tanto tempo, fin da quando ero bambino. Sappiamo tutti quanto sia bravo Messi, ma anche quanto sia forte l’Argentina. Non possiamo concentrarci solo su Messi e dimenticare tutti gli altri loro punti di forza; dobbiamo sfruttare le loro debolezze”. Leo Messi ha sbagliato due rigori ai Mondiali. Cosa succederebbe se dovesse tirarne uno contro l’Inghilterra?: “Sapete, non so quanti rigori abbia tirato in tutta la sua carriera, e non credo che ci sia nessuno al mondo con una percentuale di successo del 100%, ma non credo che questo influisca su un giocatore come Messi. Continuerà a giocare. E, se quel momento arriverà, toccherà a me: dovrò tuffarmi per parargli il rigore.”

“Che ricordi ho dell’Argentina e delle partite contro l’Inghilterra? – continua il portiere – L’ultima è stata nel 2005, vero? È troppo tempo fa per me. Siamo preparati e vogliamo battere qualsiasi squadra affronteremo. Lo stesso vale per l’Argentina, che vorrà eliminarci. Nel mio caso, penso che siamo stati sfortunati in Qatar. Penso che fossimo la squadra migliore contro la Francia, ma quel giorno non ce l’abbiamo fatta. Ma sì, abbiamo momenti nelle nostre carriere, come la Coppa del Mondo del 2018 o gli ultimi due Europei, a cui possiamo ripensare e da cui possiamo imparare. Questo è il nostro momento per scendere in campo e giocare contro l’Argentina e, con un po’ di fortuna, portare a casa la vittoria”.

Dall’altra parte ci sarà ‘Dibu’ Martínez in porta: “Penso che abbia avuto una carriera impressionante. Ha iniziato all’Arsenal, e ricordo di aver giocato contro di lui quando era in prestito al Wolverhampton e io ero al Preston North End… Per me, il percorso che ha fatto, il modo in cui è arrivato fin qui… Come portiere, è uno dei migliori. Le sue eccentricità sono quelle che sono, ho le mie, ma bisogna dargli credito come portiere.”