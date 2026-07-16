Gioie e dolori per i protagonisti collaterali di un Mondiale sempre più vissuto sugli spati, dopo le semifinali che hanno decretato la finalissima

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Alla soddisfazione per la sua Inghilterra, che ha illuso e deluso, cedendo all’incontrollabile Argentina che non muore mai, è subentrato il cedimento del Principe William, un down personale, misurandosi con una frustrazione che lo accomuna ai sudditi inglesi che patiscono l’impatto di questa esclusione dall’atto finale dei Mondiali.

Inghilterra fuori, la delusione del Principe William

“Sono svuotato. Inghilterra, avete dato tutto e siamo così orgogliosi di voi, ha detto a caldo William incassata la sconfitta, dopo aver coltivato una speranza opposta. L’erede al trono inglese ringrazia “tutti per un torneo incredibile”, ammettendo che “la vostra battaglia e la vostra convinzione ci hanno ispirati. Il team dell’Inghilterra più completo a una competizione. Potete andare a testa alta”.

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Anche Re Carlo ha commentato nella notte, per confortare la nazionale britannica che aveva avuto vibrazioni positive, incoraggianti alla vigilia della semifinale contro gli argentini e in effetti fino alla reazione d’orgoglio della Seleccion. “Ci dispiace, Harry e tutta la squadra – scrive il sovrano britannico -. Mentre voi, i Tre Leoni adesso leccate le ferite, sappiate che restate l’orgoglio del Paese e vi rialzerete”.

David Beckham e Victoria con i figli, anzi no

A rappresentare il tifo e il calcio inglese, come già a questi Mondiali, David Beckham con Victoria e loro figli Cruz Beckham con Jackie Apostel, Harper e Romeo per assistere alla semi contro l’Argentina.

ANSA

La famiglia Beckham, assente Brooklyn

Assente Brooklyn, modello e influencer, da tempo in aperto conflitto con i genitori tanto da disertare il 15esimo compleanno della figlia minore della coppia, l’unica figlia che aveva rivolto una sorta di appello, richiesta al fratello maggiore anche per ricucire i rapporti assai tesi. Neanche il calcio è riuscito a unirli, purtroppo.

Gioia di Felipe e Letizia di Spagna con le figlie

Intanto ieri notte, dopo la vittoria contro la Francia, Re Felipe di Spagna ha esultato e in un raro video di famiglia dopo aver assistito alla semifinale con Letizia e le figlie Leonor e Sofia abbandonandosi, nelle stesse foto e filmato, ai festeggiamenti.

ANSA

I reali durante la semifinale contro la Francia

Maglia numero 26, Felipe VI e la figlia ed erede Leonor con la cadetta Sofia, pure loro con la maglia delle Furie rosse, hanno offerto un lato inedito del loro privato. Il Re di Spagna non ha potuto esserci Oltreoceano per impegni in patria: la consegna dei Premios Princesa de Girona al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, ma per la finale – riporta il Corsera – è certo che volerà negli Stati Uniti, nel New Jersey.