Inghilterra-Argentina, sorpresa per l’arbitro, beffa per Mariani, giallo su chi dirigerà la finale

La designazione per la seconda semifinale del Mondiale apre uno scenario inatteso per l'atto conclusivo, il fischietto italiano sarà il IV uomo domani sera

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Quando era stata ufficializzata la designazione di Barton per la semifinale di stasera tra Francia e Spagna una fiammella si era riaccesa per Maurizio Mariani: la speranza – sia pur remota – di vedere il fischietto laziale in finale domenica era tornata a montare o quantomeno di vederlo dirigere l’altra semifinale ma la Fifa ha dissipato ogni dubbio. Rimarranno solo tre gli arbitri italiani ad aver diretto una finale di una coppa del Mondo: Sergio Gonella (Argentina-Paesi Bassi nel 1978), Pierluigi Collina (Brasile-Germania nel 2002) e Nicola Rizzoli (Germania-Argentina nel 2014).

Elfath per Inghilterra-Argentina

Inghilterra-Argentina è stata affidata all’americano Elfath che, assieme a Barton impegnato nell’altra semifinale, era uno dei favoriti per l’atto finale. Il fischietto texano sarà coadiuvato dagli assistenti Corey Parker e Kyle Atkins ma, e qui c’è la sorpresa che sa un po’ di contentino e un po’ di beffa, il IV uomo sarà Mariani con Daniele Bendoni arbitro di riserva. Contro il fischietto di Aprilia giocavano i precedenti. Tre delle ultime quattro edizioni dei Mondiali erano state dirette da europei (2010 Webb, 2014 Rizzoli, 2018 Pitana – Argentina – , 2022 Marciniak), inoltre Turpin e Letexier, (Francia) Taylor ed Oliver (Inghilterra) sono stati “tagliati” per evitare conflitti di interessi visto che hanno le loro nazionali ancora in corsa mentre Marciniak ha già diretto una finale mondiale.

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Il rendimento di Mariani

Mariani ha diretto in tutto tre gare ai Mondiali: Arabia Saudita-Uruguay – fase a gironi (16 giugno). È stata la sua partita d’esordio nella competizione, missione compiuta. Colombia-Repubblica Democratica del Congo – seconda gara della fase a gironi (24 giugno) dove non ha commesso errori e Brasile-Giappone – sedicesimo di finale (29 giugno), dove qualche sbavatura c’è stata. La sua designazione come IV uomo per la semifinale di domani lo taglia fuori per la finalissima.

Chi arbitrerà la finale?

A questo punto non è del tutto da escludere il quarto arbitro europeo nelle ultime cinque con le candidature di Makkelie, Vincic e Kovacs ma tutto lascia pensare che il favorito sia l’iraniano Faghani (che ha diretto la finale del Mondiale per Club della scorsa estate) con il venezuelano Valenzuela come outsider.