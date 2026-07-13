Inghilterra-Argentina, tensione per la sicurezza ad Atlanta, cosa vuol dire il brano-simbolo dei tifosi "Muchachos" che canta anche Adani

La storica rivalità tra le due nazionali mette in allerta le forze dell'ordine americane, lo stadio sarà diviso a metà: la canzone per le Malvinas-Falkland sarà la colonna sonora

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Chi era sveglio alle 5 del mattino di ieri ed era collegato su Rai1 avrà sentito certamente anche Adani cantare i brani simbolo dei tifosi argentini dopo la sofferta vittoria con la Svizzera, prima «Borracho, de la cabeza…» e poi “Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar”, la canzone preferita del popolo argentino, che è stata rielaborata da una precedente composizione del gruppo La Mosca Tsé-Tsé ed adattata sul tema delle Malvinas-Falkland. Scontato che questo inno risuonerà ad Atlanta, dove mercoledì si riaffronteranno Inghilterra e Argentina per la semifinale dei Mondiali a 40 anni dalla storica sfida dell’Azteca con la mano de Dios di Maradona, mentre la polizia americana è già in allerta in vista di possibili scontri tra le tifoserie.

Cosa vuol dire la canzone “Muchachos”

“Muchachos” era diventata già la colonna sonora della “barra” albiceleste ai Mondiali del Qatar nel 2022 (per questo si fa riferimento al “terzo Mondiale” da vincere, ma a maggior ragione si può star certi che verrà intonata contro i “rivali” inglesi. In spagnolo, la canzone è questa: “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel / de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar, porque no vas a entender / las finales que perdimos, cuántos años las lloré / Pero eso se terminó porque en el Maracaná / la final con los brazucas la volvió a ganar papá / Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar / quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial/ Y al Diego en el cielo lo podemos ver / con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La traduzione è: “Sono nato in Argentina, terra di Diego e Lionel / dei ragazzi delle Malvinas che non dimenticherò mai / non te lo so spiegare perché non capirai / le finali che abbiamo perso, quanti anni ho pianto per loro / Ma è finita perché nel Maracaná / la finale con le brazucas è stata vinta ancora da papà / Ragazzi, ora siamo di nuovo emozionati / Voglio vincere il terzo, voglio essere campione del mondo / E possiamo vedere Diego in cielo / con Don Diego e La Tota (i genitori di Maradona ndr) incoraggiando Lionel.”

“Per Leo, per Diego, per le Malvinas”, insomma e questa canzone già accende la sfida con l’Inghilterra in programma nella semifinale. Il video diffuso dalla federcalcio argentina mostra l’esultanza dei giocatori mentre cantano il brano a squarciagola.

Misure di sicurezza ad Atlanta

Intanto Atlanta rafforza la sicurezza per la partita: “Personale aggiuntivo è già in campo e sarà dislocato presso la sede dell’evento, le aree di intrattenimento e altre zone ad alta frequentazione per garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti”, ha detto la polizia di Atlanta sottolineando che le misure “proattive decise sono volte a tutelare il pubblico, scoraggiare attività criminali e assicurare che residenti e visitatori possano godersi in sicurezza questo evento storico”. Le attese indicano che lo stadio da 75.000 posti sarà diviso a metà fra le tifoserie grazie alla presenza di nutrite comunità di espatriati di entrambi i paesi. Il numero dei tifosi inglesi è atteso aumentare nelle prossime ore, con migliaia di arrivi per la partita.

Che affari per i pub in Inghilterra

Anche in Inghilterra l’attesa è spasmodica. I gestori dei pub sperano in un altro boom di vendite. Secondo i dati di Heineken UK, le vendite di bevande nei suoi pub sono aumentate dell’84% rispetto all’anno scorso. Gli incassi hanno raggiunto il picco alle 22:00, orario di inizio della partita con la Norvegia, con un incremento del 241% rispetto allo stesso orario dell’anno precedente. Si stima che la mezz’ora di tempo supplementare abbia generato un ulteriore aumento del dieci per cento delle vendite, poiché i tifosi, visibilmente tesi, hanno continuato a bere.