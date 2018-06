Inghilterra-Belgio, si gioca per vincere. Forse... Le quote

La sfida tra Inghilterra e Belgio è una tra le più attese del mondiale 2018. Due delle squadre più accreditate alla vigilia addirittura per la vittoria finale. Il Belgio è attualmente al terzo posto del ranking Fifa ed è passata come uno schiacciasassi su Panama e Tunisia, l’Inghilterra ha messo in mostra un gioco così-così ma un Harry Kane in forma strepitosa.

Entrambe sono già qualificate agli ottavi, perché appaiate in testa al girone G con 6 punti. Ma le due squadre non hanno solo gli stessi punti, hanno anche la stessa differenza reti. Stabilire chi finirà al primo posto del girone sarà particolarmente complicato. In caso di pareggio saranno perfettamente appaiate. E come noto, quando punti, scontri diretti, differenza reti non sciolgono la parità, subentra la classifica fairplay dei cartellini accumulati durante le 3 partite del Mondiale disputate sin qui.

C’è da scommettere però che né Belgio né Inghilterra si ammazzeranno di fatica per vincere lo scontro diretto. In palio c’è infatti un primo posto che darà a chi se lo aggiudica un prosieguo di Mondiale molto più difficile rispetto a chi dovesse perdere. La prima classificata infatti andrà a collocarsi nella parte sinistra del tabellone, quello proibitivo con Brasile, Argentina, Francia, Uruguay, Portogallo; la seconda invece andrà nella parte destra, quella morbida con Svizzera, Svezia, Croazia, Danimarca, Russia e Spagna che sarebbe l’unico spauracchio tra l’altro incontrabile solo in semifinale. La posta in palio è golosa, ma difficilmente raggiungibile.

Fin qui abbiamo visto “biscotti” e combine in cui un risultato favorisse entrambe le squadre, in questo caso vedremmo un’inedita “sfida a perdere”, che come si possa materialmente realizzare non è facilmente immaginabile. Visto che difficilmente tireranno in porta per fare grappoli di gol, giocheranno a farsi autogol? Metteranno in campo due formazioni improbabili piene di riserve nella speranza che facciano errori madornali? Visto che sarà difficile smuovere il punteggio dalla parità, cercheranno di avere una peggiore classifica fairplay? Se ne daranno di santa ragione nel tentativo di fare incetta di cartellini? Scenari surreali, ma in questo Mondiale tutto è possibile.

Il risultato è per paradosso talmente imprevedibile che anche le società di betting accettano scommesse. Per esempio Bet365 indica la vittoria dell’Inghilterra come il risultato più probabile (lo paga a 2.60), il pareggio lo paga a 3 e la vittoria del Belgio sembra essere un pochino meno probabile, pagata a 3.30. Tra i risultati esatti però il più probabile è l’1-1 pagato a 6.00, lo 0-0 pagato a 7.00 e la vittoria 1-0 dell’Inghilterra è pagata 7.50, l’1-0 per il Belgio 9.30.

