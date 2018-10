Inghilterra corsara in Spagna

Vittoria inaspettata e importante dell’Inghilterra in casa della Spagna per 3-2.

Gli uomini di Southgate soffrono la partenza aggressiva delle Furie Rosse, ma più passano i minuti e più gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e disputano un primo perfetto che chiudono in vantaggio per 3-0 grazie alla doppietta di Sterling e al gol di Rashford.

Nel secondo tempo, la Spagna prova la rimonta con la rete al 58esimo di Paco Alcacer, in un momento di forma super, e protesta per un contatto di rigore fra Pickford e Rodrigo che ha rubato la palla al portiere della nazionale dei Tre Leoni. Allo scadere Sergio Ramos fissa il risultato sul 3-2.

Ecco tutti gli altri risultati della serata:

League A

Islanda-Svizzera 1-2 (81' Finnbogason; 52' Seferovic, 67' Lang)

Spagna-Inghilterra 2-3 (58' Alcacer, 90'+7 Ramos; 16' e 38' Sterling, 30' Rashford)

League B

Bosnia ed Erzegovina-Irlanda del Nord 2-0 (27' e 73' Dzeko)

League C

Estonia-Ungheria 3-3 (20' Luts, 70' Pikk, 79' Anier; 24' Nagy, 54' e 81' Szalai)

Finlandia-Grecia 2-0 (46' Soiri e 89' Kamara)

League D

Bielorussia-Moldavia 0-0

Lussemburgo-San Marino 3-0 (4' Turpel, 65' Sinani, 73' Thill)

SPORTAL.IT | 15-10-2018 23:05