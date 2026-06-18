Inghilterra-Croazia: il tramonto di Modric, Kane spietato, il giallo del rigore ripetuto, Sucic e Baturina non bastano

I Tre Leoni vincono una sfida spettacolare a Dallas. Kane trascina l’Inghilterra, Modric causa un rigore, Sucic e Baturina fanno sorridere Inter e Como ma non evitano il ko

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

All’esordio nel Gruppo L dei Mondiali, Inghilterra e Croazia regalano spettacolo al Dallas Stadium. A spuntarla sono i Tre Leoni, trascinati da uno straripante Harry Kane, che risponde così ai gol di Messi, Mbappé e Haaland. Serata difficile, invece, per Modric: il centrocampista del Milan provoca il rigore che indirizza subito la partita a favore della squadra di Tuchel. A brillare sono invece i giovani talenti croati, con il gioiello del Como Baturina autore di uno splendido gol su assist dell’interista Sucic.

Inghilterra-Croazia, Modric male: suo il rigore che sblocca il match

Avvio da dimenticare per il capitano della Croazia. Da un suo controllo impreciso nasce il corner battuto da Rice e, sugli sviluppi, ecco il fallo del centrocampista rossonero su Madueke. Nessun dubbio per l’arbitro francese Turpin: Modric entra in ritardo e colpisce la gamba dell’avversario. È calcio di rigore per l’Inghilterra.

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Kane sbaglia, il Var interviene e il rigore viene ripetuto

Sul dischetto si presenta lo specialista Kane, reduce da una stagione straordinaria con 61 gol in 51 presenze con il Bayern Monaco e 81 reti complessive con la nazionale inglese. Stavolta, però, il capitano si lascia ipnotizzare da Livakovic. La gioia croata dura pochissimo: dopo il controllo del Var, il rigore viene fatto ripetere perché il portiere si era mosso in anticipo rispetto alla linea di porta. Alla seconda occasione Kane non sbaglia e porta avanti l’Inghilterra.

Sucic e Baturina ok: Inter e Como applaudono i loro talenti

Se il 40enne Modric fatica a tenere il ritmo della partita, le nuove leve si prendono la scena. Sucic e Baturina, 45 anni in due, confezionano la rete dell’1-1 dopo una leggerezza di Bellingham, che si lascia soffiare il pallone da Vuskovic. Il centrocampista dell’Inter sterza in area e serve il talento del Como, che supera Pickford con una splendida conclusione di destro. Chivu e Fabregas sorridono.

Spettacolo a Dallas: Kane colpisce ancora, poi Musa

Inghilterra e Croazia giocano a viso aperto, non si risparmiano. Al 42’ i Tre Leoni tornano avanti, ancora una volta sugli sviluppi di un corner battuto da Rice. L’intuizione di Tuchel di valorizzare i calci piazzati sfruttando il modello Arsenal si rivela vincente: Kane svetta in area e firma il 2-1. Ma nel recupero del primo tempo la Croazia trova di nuovo il pareggio. L’atalantino Pasalic pesca Perisic in area, il veterano croato fa da sponda di testa e Musa trova la deviazione vincente. Per il 28enne è un gol dal sapore speciale: gioca infatti proprio a Dallas e segna nel suo stadio.

Bellingham si riscatta e regala il successo all’Inghilterra

A inizio ripresa si accende anche Bellingham, tra i meno brillanti del primo tempo. Servito da Elliot Anderson, obiettivo di mercato del Manchester City, il talento del Real Madrid torna a fare la differenza: accelera sulla destra, supera Pasalic, entra in area e lascia partire un diagonale preciso che bacia il palo prima di terminare in rete. Settimo sigillo in nazionale per Jude e riscatto personale dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Al 57’ finisce la partita di un deludente Modric: al suo posto l’ex Inter Kovacic. Diventa un tiro a bersaglio: l’Inghilterra crea occasioni a raffica, ma va a sbattere contro un Livakovic che para tutto. Nel finale, però, nulla può sul tiro piazzato nell’angolino di Rashford, 4-2. Sessant’anni dopo i Leoni tornano a ruggire: la sensazione è che possa essere davvero la volta buona.