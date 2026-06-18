Inghilterra-Croazia, moviola: aiuto sono spariti i cartellini ma il giallo sul rigore resta, Turpin se facessero tutti così...

La prova dell’arbitro Turpin al Al Dallas Stadium di Arlington, Texas, analizzata al microscopio, anche il fischietto francese non ha ammonito nessuno

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Per un big-match di questo calibro la Fifa aveva scelto uno degli arbitri top come Turpin che, al di là delle polemiche per una decisione fiscale, ha sempre tenuto in pugno la gara. Merito anche delle due squadre, molto corrette: solo 10 falli inglesi e 12 croati. Il fischietto francese non ha dovuto ammonire nessuno e sta diventando una costante (positiva) in questi Mondiali. Ieri due gare si erano chiuse senza gialli e senza rossi. Vediamo cosa è successo.

Inghilterra-Croazia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. L’episodio più discusso al 10′: errore clamoroso di Modric che commette un fallo ingenuo colpendo Madueke in area nel tentativo di rinviare. Per Turpin è rigore netto ma Kane si fa ipnotizzare da Livakovic. L’arbitro francese però fa ripetere il tiro: il portiere croato non è con i piedi sulla linea al momento della conclusione di Kane. Assai fiscale Turpin con questa decisione e stavolta Kane dal dischetto non sbaglia.

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La novità del Var

Al 15′ il Var – una delle novità di questi Mondiali con i nuovi regolamenti – interviene per annullare un corner a favore della Croazia. Al 31′ su un cross di Madueke si avventa Bellingham tra due difensori croati e cade a terra in area ma l’arbitro lascia correre. Dubbi sulla rete del 2-2 della Croazia a pochi secondi dal fischio di chiusura del tempo ma il gol viene confermato perché la posizione di Perisic che fa da sponda a Musa è regolare. Nella ripresa polemiche per un contrasto tra Madueke e Modric: Turpin dà ragione al croato. La gara resta viva e sul filo dell’equilibrio ma correttissima e per l’aritro diventa tutto più facile.Dopo 6′ di recupero finisce 4-2 per l’Inghilterra.

Chi è l’arbitro Turpin

Lo chiamano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin ne ha dirette molte anche se il designatore Rosetti lo ha “bruciato” a Euro2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 42enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class.

L’arbitro non ha ammonito alcun giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con IV ufficiale la messicana Katia Garcia l’arbitro del match non ha estratto cartellini.