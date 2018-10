Inghilterra e Croazia danno ragione a Klopp

Zero spettatori, nessun gol e poche emozioni. Quella tra Croazia e Inghilterra era una delle partite più attese della tornata di gare della Nations League, ma la rivincita della semifinale del Mondiale ha deluso le aspettative.

Giocata nel silenzio e nel vuoto dello stadio di Rijeka, a causa della punizione inflitta dall’Uefa alla Croazia per l’episodio della svastica tracciata sul campo di Spalato in occasione della partita contro l’Italia del 2015, la gara è terminata 0-0, legittimando le polemiche del tecnico del Liverpool Jürgen Klopp, che nei giorni scorsi aveva definito la Nations League “il torneo più inutile del mondo”.

Gli inglesi, più pericolosi possono, possono recriminare sul palo di Dier e sulla traversa di Kane, ma alla fine a ridere è solo la Spagna, in testa al girone con 6 punti e vicina alla qualificazione alla Final Four del prossimo giugno. Alle altre due non resta che lottare per evitare la retrocessione.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 23:55