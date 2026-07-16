Dopo il crollo con l’Argentina social spietati contro la Nazionale dei Tre Leoni, per molti la perdente per antonomasia nel panorama del calcio internazionale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Neanche la Golden Generation è riuscita a portare l’Inghilterra alla vittoria dei Mondiali, anzi dopo il crollo con l’Argentina diversi utenti sui social hanno infierito sulla Nazionale dei Tre Leoni: spietato il confronto con l’Italia e i suoi successi negli ultimi anni, quelli della crisi azzurra.

Inghilterra, la Golden Generation ha deluso

La sconfitta con toni da disfatta contro l’Argentina ha ovviamente aperto il processo a Thomas Tuchel e ai giocatori dell’Inghilterra sui social network: neanche la Golden Generation di Harry Kane e Jude Bellingham, infatti, è riuscita a cancellare lo zero alla voce vittorie che resiste ormai da 60 anni, dal lontano successo dell’Inghilterra di Gordon Banks, Bobby Moore e Bobby Charlton nella discussa finale dell’edizione casalinga del 1966 contro la Germania. E in questo contesto di rabbia, delusione e rammarico, sul web si è fatto strada anche un confronto impietoso con l’Italia.

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Inghilterra-Italia, il confronto sui social

Considerando il flop inglese, infatti, molti utenti dei social hanno finito per riabilitare l’Italia delle tre mancate qualificazioni ai Mondiali: nell’arco di tempo che va dalla Coppa del Mondo 2014 in Brasile – l’ultima a cui la nostra Nazionale ha preso parte – a oggi, infatti, l’Inghilterra è sempre stata inserita tra le potenziali vincitrici di Mondiali ed Europei, ma non è mai riuscita a centrare l’obiettivo. A differenza, invece, degli azzurri, campioni d’Europa nel 2021 proprio contro l’Inghilterra a Wembley.

Italia riabilitata sui social

“Negli ultimi 12 anni l’Inghilterra ha vissuto il periodo migliore della sua storia a livello internazionale e non ha vinto niente – scrive Kamran su X -. L’Italia ha vissuto invece il suo periodo peggiore e ha vinto un Europeo, fissando anche il record di 37 risultati utili consecutivi. La differenza sta qua”. “L’Inghilterra è una tigre di carta e la colpa è della Premier: avere il miglior campionato al mondo non significa avere la migliore nazionale”, aggiunge Extremtonline.

“L’Italia è in crisi, ma resta una nazionale vincente nel calcio. Gli inglesi sono dei perdenti”, aggiunge Sal. “Nonostante le ultime tre edizioni, l’Italia merita rispetto”, scrive Ravish. “Per quanto sia triste ammetterlo, l’Italia ha cuore e mentalità in questi momenti. Noi no”, commenta Nicholas.

Cosa manca all’Inghilterra

E sul gap “ontologico” tra l’Inghilterra e le altre nazionali con più storia del panorama internazionale – tra cui l’Italia – ha insistito anche CBS Golazo, trasmissione made in Usa di grande successo anche sui social. “Nell’Inghilterra c’è qualcosa che manca, qualcosa che hanno nazionali come Argentina, Brasile, Germania e Italia, anche se non è ai Mondiali…”, l’attacco di Mike Grella, ex nazionale statunitense e oggi opinionista. “È il coraggio, ma per strada lo chiamano anche in un altro modo…”.