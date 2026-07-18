Inghilterra-Francia: finale terzo posto mai banale, le sviste di Zoff col Brasile, Baggio che non tira il rigore, quante storie

Tante partite godibili anche per una sfida che teoricamente conta poco tra le due deluse delle semifinali, in Qatar terza fu la Croazia che superò il Marocco

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Dite che non conta niente? Forse sì o forse solo per chi la perde perché nel suo piccolo anche la finale per il terzo posto ha il suo fascino e la sua storia. Stasera (ore 23 italiane) si affrontano le grandi deluse, Inghilterra e Francia ma non è una gara inutile.

Perché si gioca la finale per il terzo posto

La FIFA mantiene questa “finale ridotta”, a differenza della UEFA, che l’ha abolita a partire dal Campionato Europeo del 1984 in Francia. Le ragioni addotte sono di natura sportiva, poiché questa partita permette di stilare una classifica completa. L’incontro determina ufficialmente il terzo e il quarto posto nel torneo, anziché separarli in base a criteri indiretti. Ma la finalina, sopravvissuta anche al format a 48 nazionionali e a un totale di 104 partite, regge anche per ragioni economiche. Offre una partita prestigiosa il giorno prima della finale, a vantaggio degli sponsor e delle emittenti televisive della competizione.

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La finale terzo-quarto posto non è stata sempre disputata durante la Coppa del Mondo. Il match è comunque giocato ininterrottamente dal 1954, quando l’Austria ha avuto la meglio sull’Uruguay. Regolamente giocata nel 1938, la finale non venne disputata nel 1930, tanto che sia Stati Uniti che Jugoslavia ricevettero la medaglia di bronzo.

La beffa per l’Italia nel ‘78

Tornando indietro nel tempo, senza affondare nella preistoria, si ricorda la beffa per l’Italia nel ’78 in Argentina. Gli azzurri di Bearzot avrebbero meritato la finale ma sconfitti dall’Olanda andarono a giocare la sfida per il terzo posto contro il Brasile. Dominio netto nel primo tempo sugellato dal gol di Causio poi nella ripresa due tiri da lontano di Nelinho prima e Dirceu poi trovarono Zoff mal piazzato e finì 2-1 per gli auriverde.

Il derby Platini-Boniek

Nell’82 e nell’86 toccò due volte alla Francia di Platini e furono goleade: 3-2 per i polacchi nel “derby bianconero” con Boniek (entrambi passarono alla Juve dopo i Mondiali ma le roi rimase in panchina quella volta) e 4-2 per la Francia a rigori 4 anni dopo.

Baggio, Schillaci e le notti magiche

Nel ’90 ecco l’Italia di Vicini ancora col cuore sanguinante per il ko ai rigori con l’Argentina. Le notti magiche tornarono a Bari col successo per 2-1 sull’Inghilterra: Schillaci si procura un penalty che Baggio gli lascia tirare (e segnare) poi l’attaccante siciliano gli restituisce il favore con l’assist per il raddoppio del divin Codino. Nel 2006 e nel 2010 la spuntò la Germania che vanta il record con 4 vittorie nella finale per il bronzo (1934, 1970, 2006, 2010). L’ultimo precedente nel 2022 con la Croazia (già terza nel ’98 ai danni dell’Olanda) che ha avuto la meglio sul Marocco allo Stadio internazionale Khalifa di Al Rayyan, in Qatar (Orsic e Gvardiol le reti croate, con il marocchino Dari nel mezzo).

Tutte le finali Mondiali per il terzo posto