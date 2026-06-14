Mondiali, Inghilterra: allerta tornado costringe la squadra a scappare, il retroscena sul furto delle scarpe

Prima il furto dell'attrezzatura, poi l'allerta maltempo che mette ancora a repentaglio i piani dei Tre Leoni: scene surreali per la Nazionale di Tuchel

A pochi giorni dall’esordio al Mondiale 2026, l’Inghilterra di Tuchel è stata costretta a fare i conti con una sequenza di imprevisti che ha reso la sua preparazione a dir poco surreale. Quella che doveva essere una vigilia tranquilla, dedicata alla messa a punto degli ultimi dettagli, si è trasformata in poche ore in un susseguirsi di colpi di scena che hanno tenuto in apprensione l’intero ritiro dei Tre Leoni. Dopo poche ore dal furto dell’attrezzatura, sottratta durante il trasporto verso la base americana, è scattata un’allerta tornado, con l’intera delegazione invitata a ripararsi al chiuso mentre il maltempo si abbatteva sulla zona di Kansas City.

Allerta tornado nella notte

Dopo il furto è arrivato ancora il maltempo. Dopo il rinvio del test contro il Costa Rica a Orlando, ieri sera l’Inghilterra ha dovuto fare nuovamente fare i conti con le condizioni meteo avverse. L’intera delegazione ha ricevuto l’indicazione di ripararsi al chiuso, dopo che era stata diramata un’allerta tornado per buona parte di Kansas City. Poco dopo le 20 locali, sui telefoni di tutto il gruppo sono arrivati i messaggi automatici del Servizio meteorologico nazionale statunitense: un avviso di forte temporale, con l’invito a cercare riparo in un edificio solido e lontano dalle finestre, con raffiche fino a 130 km/h. Nessun danno per l’albergo e il centro sportivo che ospitano i Tre Leoni, pronti a tornare ad allenarsi regolarmente allo Swope Soccer Village in vista dell’esordio mondiale nel Gruppo L, in programma mercoledì 17 giugno a Dallas contro la Croazia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il colpo da film

Ma il tornado è solo l’ennesimo imprevisto in questo Mondiale per l’Inghilterra che, il giorno precedente, ha vissuto scene degne di un film. Durante il trasferimento del materiale da West Palm Beach, in Florida, fino al proprio quartier generale di Kansas City, l’intero furgone dei britannici è stato letteralmente svaligiato. Sparito quasi tutto, compresi gli scarpini da gara dei giocatori. Modelli su misura, alcuni ricamati con ricordi personali, altri dotati di plantari ortopedici studiati appositamente per ogni calciatore. Pezzi dal valore di migliaia di sterline, come quelli che Harry Kane e Jude Bellingham avrebbero dovuto calzare al torneo.

Portati via anche i palloni ufficiali, ma anche numerose attrezzature utilizzate durante gli allenamenti. Alcuni tabloid inglesi sostengono che, tra gli oggetti sottratti, ci sarebbero anche apparecchi per l’analisi dati dei giocatori e le lavagne tattiche usate da Tuchel. Di fatto, si sospetta un colpo organizzato dall’interno, che avrebbe coinvolto gli autisti incaricati del trasporto da una ditta terza. Il furto è venuto alla luce alla base dello Swope Soccer Village, appena 24 ore prima del primo allenamento previsto lì.

Partite subito le indagini

Sul caso è scattata subito l’indagine. Venerdì pomeriggio è intervenuta la polizia di Kansas City, schierando diverse volanti, e nelle ore successive sono arrivati due arresti, con il recupero di una parte, ancora imprecisata, della refurtiva. La FIFA, dal canto suo, avrebbe preso le distanze dall’accaduto, dato che la gestione della delegazione passa all’organizzazione del torneo solo a partire dall’arrivo nella base ufficiale. Il trasporto, in questo caso, era stato affidato a una ditta incaricata dalla stessa Federazione inglese.

A rendere la vicenda quasi surreale ci hanno pensato i dettagli di contorno, rilanciati dalla stampa britannica. I ladri avrebbero provato a portare via persino il tavolo da ping pong dei giocatori, finito in pezzi in mezzo alla strada, risparmiando invece un bersaglio per le freccette e dei Lego. Lasciata indietro anche la mascotte di peluche della squadra, “Leo the Lion”. Episodi che hanno scatenato una pioggia di meme sui social, ma che dietro la facciata divertente lasciano alla Federazione inglese un nodo molto serio da sciogliere.

Clicca qui per leggere tutte le news sul Mondiale