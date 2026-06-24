La prova dell’arbitro Said Martinez al Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts analizzata ai raggi X, solo due gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova deludente dell’arbitro Said Martinez al Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts: troppo permissivo il fischietto dell’Honduras che ha fischiato 38 falli, di cui 24 del Ghana, ma ammonito solo due giocatori e c’è stato anche qualche caso dubbio. Vediamo cosa è successo.

Inghilterra-Ghana, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Subito tensione ancor prima del via: il difensore inglese Djed Spence sembra essersi rifiutato di stringere la mano al centrocampista ghanese Thomas Partey prima dell’incontro. La maggior parte degli uomini di Thomas Tuchel ha stretto la mano o si è scambiata un pugno con il trentatreenne, che nega sette capi d’accusa per stupro e uno per aggressione sessuale e dovrà rispondere delle accuse presso la Southwark Crown Court il prossimo anno, fatta eccezione per Spence del Tottenham , il primo musulmano a giocare per l’Inghilterra.

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Le proteste del Ghana

Al 6′ Sibo accusa Madueke di tuffarsi, l’arbitro non la pensa così. Al 14’ graziato Partey che avrebbe meritato l’ammonizione per un intervento su Kane. Primo giallo al 41′, è per Rice che arriva nettamente in ritardo su Mensah. Da segnalare che la panchina ghanese viene richiamata due volte per le proteste fatte su una serie di contrasti.

Il rigore negato

Al 55′ gli inglesi chiedono un rigore per un presunto fallo in area su Bellingham ma l’intervento di Opoku è assolutamente regolare. Al 60′ cartellino giallo per Iñaki Williams per un’entrata in ritardo su Gordon. Subito dopo rischia ancora Partey, che colpisceKane anche se non alza molto il piede. Davvero tante le interruzioni. Al 66′ Adu lanciato verso la porta buca l’aggancio e va contro Pickford uscito fuori dall’area, l’arbitro vede bene e decreta il fallo del ghanese. Finale rovente.

L’errore di Kane

Al 79′ Semenyo lancia Adu, che penetra in area di rigore: Konsa ci mette una pezza in qualche modo e poi esce Pickford. L’azione prosegue e la sfera arriva a Semenyo, che però viene pescato in posizione irregolare. Forse c’è qualche dubbio sull’intervento di Konsa ma né l’arbitro Said Martinez né il VAR intervengono. All’87’ Saka va al cross dalla destra per Nico O’Reilly, che colpisce la traversa di testa. Sulla respinta Kane calcia malissimo da due passi e si divora il gol: Rashford si lamenta per un fallo decretatogli su un’elevazione.

Il caso-Bellingham

Post partita rovente: Jude Bellingham è stato accusato di aver pronunciato un linguaggio volgare dal commissario tecnico del Ghana, Carlos Queiroz. Il fantasista dei Tre Leoni, che è stato poi sostituito, ha avuto un acceso scambio di battute con i giocatori avversari mentre si dirigevano verso il tunnel all’intervallo, dopo essere sfuggito a un cartellino giallo per un intervento su Jerome Opoku davanti alle panchine. Bellingham è stato anche visto litigare con un allenatore del Ghana, mentre gli animi si surriscaldavano, e Queiroz – che sosteneva che alla sua squadra fosse stato negato un rigore netto – è stato trattenuto dal suo staff.

Le immagini sembravano mostrare entrambe le parti che si scambiavano insulti pieni di parolacce. “Ha avuto una brutta reazione, usando degli epiteti offensivi – , ha detto l’ex assistente del Manchester United – La mia intenzione era di fargli calmare l’avversario con quel contrasto. Ha colpito il mio giocatore con il piede. Ma il mio primo obiettivo era quello di farlo calmare, perché ero preoccupato che il giocatore non fosse al 100% della forma. Nel bel mezzo di un momento emotivo queste cose sono normali. Lui impreca e questo ha creato ulteriore tensione. È calcio, niente di speciale. Una parola ha acceso un fuoco, ma poi ci siamo calmati. Il calcio non è ballare in un salone con lo smoking. Non è uno spettacolo.’

Chi è l’arbitro Said Martinez

Considerato uno dei migliori fischietti della CONCACAF, Hector Said Martinez Sorto è entrato nella storia per essere diventato il primo arbitro originario dell’Honduras a dirigere una partita principale durante un Campionato Mondiale di calcio.Oltre ad arbitrare, è laureato in matematica, motivo per cui è spesso soprannominato El Matemático.È arbitro internazionale FIFA dal 2015. Ha diretto due finali della CONCACAF Gold Cup (2021 e 2023) e la finale della CONCACAF Nations League 2022-2023. Ha arbitrato la primissima partita in assoluto di Lionel Messi con l’Inter Miami (contro il Cruz Azul) nella Leagues Cup 2023. Ha fatto parte del team arbitrale ai Mondiali di Qatar 2022 (in qualità di quarto ufficiale).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lopez e Ramirez con il cinese Ma IV uomo l’arbitro del match ha ammonito Rice e Inaki Williams.