Inghilterra-Ghana, Tiziana Alla prima telecronista donna ai Mondiali: promossa dai social, ecco com’è andata

La prima telecronista donna ad un mondiale di calcio maschile ha già conquistato tutti. Il pubblico di Rai 1 ha ricoperto di elogi la giornalista Tiziana Alla

La Total Audience indica oltre 4 milioni di telespettatori e il 30% di share per Inghilterra-Ghana su Rai 1 e sul web c’è già un plebiscito di commenti positivi per la prima telecronista donna della storia al Mondiale maschile di calcio. Tiziana Alla ha fatto ieri sera il suo esordio come voce ai Mondiali sul primo canale della Tv di Stato tra lo stupore generale di chi non era al corrente dell’assegnazione di una voce femminile alla kermesse. Tanti i telespettatori che hanno commentato positivamente la preparazione della giornalista di Rai Sport. Ma come è andato il racconto della gara?

La telecronaca di Tiziana Alla per Inghilterra-Ghana

Sono le 21:50 italiane quando, dopo il breve pre-gara di Rai 1 per tutte l’analisi di Inghilterra-Ghana, avviene lo stacco del segnale dallo studio di Saxa Rubra per dare linea a Tiziana Alla e Stefano Sorrentino.

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Esordisce così la giornalista: “L’uragano Kane, l’unico uragano che da queste parti vorremmo date le prime avvisaglie a questo Mondiale e oggi tocca a lui rispondere alle doppiette griffate ieri da Messi, Haaland, Mbappé e poco fa da CR7. Buonasera dal Boston Stadium da Tiziana Alla e Stefano Sorrentino”.

I tifosi promuovono la prima telecronista donna

In molti ricordano i siparietti di Tiziana Alla, bordocampista della Nazionale italiana, con Donnarumma e poi Gattuso in cui la giornalista si è distinta per classe ed eleganza anche al centro di polemiche. Inghilterra-Ghana segna quindi un momento storico per il giornalismo sportivo italiano. In telecronaca su Rai1 c’è Tiziana Alla che con la sua preparazione, calma, attenzione riesce già a dare una sua impronta netta al commento del match.

Niente urla, niente enfatizzazione eccessiva delle azioni di gioco, niente sovrapposizione continua della voce ad ogni singolo tocco di palla. Sul web è già boom di commenti positivi: “È la prima telecronista donna a commentare per la TV italiana una partita del mondiale di calcio maschile. Complimenti per quanto mi stia piacendo.

C’è poi chi commenta: “Nel giorno dell’esordio a Rai Sport di Tiziana Alla come telecronista donna di un Mondiale di Calcio Maschile, non si vedono gol. 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Ma la prima di Tiziana Alla in una telecronaca di un Mondiale di Calcio Maschile, non è buona, è buonissima!” E ancora: “Questa è nella storia della televisione italiana. Tiziana Alla prima donna telecronista di una partita del campionato mondiale maschile di calcio. Raiuno, Inghilterra-Ghana. Meritatissimamente. E speriamo che sia un passo in avanti deciso per la parità di genere anche nel giornalismo”.

E ancora: “RaiSport cortesemente più Tiziana Alla (bravissima) e abolire una volta per tutte Daniele Adani Grazie.” I fan si scatenano sul web: “Solo ora mi sono accorta che su Rai 1 c’è la telecronaca di Tiziana Alla, prima donna che commenta una partita del Mondiale… quindi i minuti finali di Inghilterra-Ghana li seguo su Rai 1…”

C’è poi chi fa notare: “Oggi Alla Tiziana prima telecronista Rai ai Mondiali per Inghilterra-Ghana, 40 anni fa, dom. 19 ott. ’86, Doriana Laraia prima inviata donna a “90° minuto” per Lazio-Catania.”

Ed infine: “Ecco, la Tiziana Alla sembra un incoraggiante inizio verso il ritorno a telecronisti che facciano telecronaca e non sceneggiate. Poche parole, il meno possibile: il resto lo vediamo da noi, perché abbiamo la TV e non la radio…”

Tiziana Alla preferita alla telecronaca ‘rivale’

Il 30% share è stato conquistato dalla prima rete Rai per la visione dell’evento Inghilterra-Ghana. I tifosi sul web confessano: “Ma stasera tutti ma proprio tutti su Rai 1. Altro che telecronaca di DAZN di Pardo”.

E ancora: “La sto seguendo su Rai 1 la partita, altro che DAZN. Molto brava questa telecronista tal Tiziana Alla. Non urla, non straparla, non esagera in tatticismi. Brava. Forse ci vogliono più telecroniste donne.”

C’è poi chi scrive: “Se come bordocampista non la trovo eccelsa, come telecronista Tiziana Alla è molto brava, aiutata da Stefano Sorrentino. Tolto Adani a RaiSport, bisogna fare i complimenti per il livello dei telecronisti di questo mondiale.”

Non si placano gli animi sul web: “È svilente che abbiamo dovuto aspettare il 2026 per rompere questo particolare soffitto di cristallo ma mi sta piacendo l’esperimento di Tiziana Alla come prima voce, più preparata e puntuale di tanti “urlatori””

I fan dell’emittente di Stato aumentano: “Sono su Rai1, preferisco nettamente. Tiziana alla in telecronaca mi sta piacendo. Parla tranquillamente non fa sproloqui non urla e dice solo quello che succede Approvata!”

C’è poi chi ironizza: “Quelli che criticano Tiziana Alla si meritano Pardo e Adani insieme. Apprezzo la telecronaca di Tiziana Alla si ispira sicuramente al Maestro Bizzotto…brava” E ancora: “E comunque ve lo dico già da ora con cognizione di causa: Tiziana Alla è molto più brava alla telecronaca di Alberto Rimedio. Vedrete.”

E infine: “Tiziana Alla farà la storia della Rai, in quanto prima telecronista donna per una partita di un Mondiale. Forza Tiziana!

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