Inghilterra in semifinale: finisce la favola della Svezia

L'Inghilterra torna alle semifinali di un Mondiale per la prima volta da Italia '90 grazie al 2-0 sulla Svezia maturato con due reti a tempo, firmate da Harry Maguire e Dele Alli con due colpi di testa fatali per gli scandinavi. Termina la favola di questi ultimi, in grado di qualificarsi per Russia 2018 dopo lo spareggio vinto contro l'Italia di Gian Piero Ventura e la vittoria del girone con Germania e Messico.

Partita che stenta a decollare, con la Svezia che si chiude e l'Inghilterra che prova a trovare spazio nelle maglie della difesa scandinava. Tra gli uomini di Gareth Southgate è soprattutto Sterling a provare a creare delle azioni, ma troppo spesso incaponendosi in azioni individuali senza coinvolgere i propri compagni. E in particolare è Dele Alli a subirne le conseguenze, non riuscendo a incidere nel match.

A sbloccare il risultato ci pensa quindi un difensore come Harry Maguire, che alla mezz'ora arriva prima di tutti su un pallone calciato dalla bandierina da Young e lo incorna alle spalle di Olsen.

Prima dell'intervallo Sterling si presenta davanti a Olsen che compie un miracolo, poi spreca tutto sulla respinta non servendo Kane e Alli. Pickford deve quindi nuovamente indossare i panni dell'eroe a inizio ripresa, con una prodezza sul colpo di testa di Berg.

L'Inghilterra evita però di correre rischi andando a raddoppiare al 59' grazie proprio a uno dei giocatori meno ispirati della partita: Dele Alli. Suo il colpo di testa, su cross dalla destra di Lingard, che fissa il punteggio sul 2-0 finale e manda l'Inghilterra a una semifinale mondiale, la prima da Italia '90.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 18:00