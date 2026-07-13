Inghilterra, Kane si mette in mezzo tra Bellingham e Tuchel: il consiglio della mamma all’asso del Real Madrid

Kane riporta il sereno nel gruppo inglese dopo il botta e riposta tra Tuchel e Bellingham, che rivela i segreti del suo ottimo stato di forma: i rimproveri di mamma Denise

Il botta e risposta tra Tuchel e Bellingham dopo la sofferta vittoria contro la Norvegia ha solleticato la marcia dell’Inghilterra verso la semifinale con l’Argentina. Harry Kane fa da paciere tra il commissario tecnico e la stella del Real Madrid, che rivela il segreto dell’ottimo momento della sua Nazionale: i rimproveri della mamma.

Il botta e risposta tra Tuchel e Bellingham

Le critiche di Thomas Tuchel alla prestazione dell’Inghilterra contro la Norvegia hanno evidentemente irritato Jude Bellingham. Tra i due, dopo il sofferto 2-1 ai supplementari rifilato ad Haaland e compagni, c’è stato un botta e risposta ai microfoni della stampa inglese, ha reso più vibrante la marcia di avvicinamento alla semifinale Mondiale contro l’Argentina.

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Il commissario tecnico ha definito “sciatta” e con troppi errori la prova della sua squadra, tralasciando il risultato positivo che ha permesso all’Inghilterra di accederealle final four dei Mondiali. La risposta di Jude Bellingham è stata altrettanto piccata: “Forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland e gli altri, a volte devi vincere sporco e noi lo abbiamo fatto”.

Kane fa da paciere tra Tuchel e Bellingham

Tra i due si è frapposto Harry Kane, che ha provato, con saggezza, a riportare l’armonia nel gruppo inglese, affermando che “Tuchel vuole solo il meglio da noi, vede la nostra intesa quando ci alleniamo e quello che possiamo fare”. Insomma, il ct tedesco, da allenatore esperto e come un buon padre di famiglia, pretende il massimo dai suoi ragazzi.

Lo sa bene, Tuchel che questa può essere l’occasione buona per riportare l’Inghilterra sul tetto del mondo, dove manca dal 1966 quando vinse i Mondiali disputati in casa propria. Da allora soltanto amarezze: “Sta cercando di spronarci al massimo, noi sappiamo di poter raggiungere un livello ancora più superiore”, ha confermato l’attaccante del Bayern Monaco, uno dei protagonisti di questi Mondiali.

Bellingham e l’importanza di mamma Denise

Ci ha pensato Bellingham a rivelare i segreti del suo ottimo stato di forma e quelli dell’Inghilterra, attesa in semifinale dall’Argentina, in una sfida che si preannuncia epica come i quarti di finale in Messico nel 1986 e gli ottavi in Francia nel 1998 (doppia vittoria albiceleste). È stata mamma Denise a mettere sotto pressione l’asso del Real Madrid per tutta la settimana, prima del match contro la Norvegia. Solo bastone, niente carota. I rimproveri hanno fruttato una doppietta decisiva per ribaltare l’iniziale vantaggio norvegese e permettere all’Inghilterra di imporsi ai supplementari.

Inoltre, gli avvertimenti di mamma Denise, si legge sul Dailymail, hanno aiutato Jude a evitare un altro cartellino giallo, pesantissimo, che gli avrebbe fatto saltare la semifinale di mercoledì contro l’Argentina (il primo giallo lo ha rimediato contro il Congo nei sedicesimi di finale). Per regolamento, soltanto dopo i quarti di finale il conteggio dei cartellini viene azzerato.

“Mia madre mi ha detto di stare attento al linguaggio, all’espressione del viso, di tenere a bada le emozioni, di evitare i falli. Me lo ha ripetuto per tutta la settimana”, ha commentato il 23enne centrocampista inglese, elogiando la sua “regina”, già portata all’attenzione dei media quattro anni fa durante i Mondiali in Qatar, quando Bellingham rivelò di farsi fare ancora il letto dalla mamma.