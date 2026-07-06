L'Inghilterra esce vittoriosa dalla "carneficina" dell'Azteca eliminando il Messico: Tuchel se la prende con gli arbitri e ride su Trump per il cartellino rosso a Quansah

Il ritorno dell’Inghilterra all’Azteca , 40 anni dopo la mano di Dios , s’è trasformato in una battaglia vera e propria, con una maxirissa tra le due panchine, un’espulsione e due rigori assegnati. Scatenato Tuchel nel post-gara: sugli arbitri velenosi non ritenuti all’altezza della situazione e la battuta su Trump dopo i complimenti a Kane.

L'Inghilterra indenne dalla "carneficina", eliminato il Messico

Tuchel punta il dito contro l'iraniano Faghani

Tuchel, Kane e la battuta su Trump

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Inghilterra indenne dalla “carneficina”, eliminato il Messico

È stata molto più di una partita di calcio . Il “The Sun” l’ha definita “una carneficina” nel raccontare soprattutto la maxirissa che ha coinvolto le due panchine nel primo tempo. L’Inghilterra tornava all’Azteca dopo 40 anni dalla mano de Dios , il Messico , padrone di casa, ha venduto cara la pelle, ma alla fine si è dovuto arrendere alla squadra di Tuchel , vittoriosa per 3-2 grazie alla doppietta di Bellingham e al rigore di Kane , nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Quansah .

Diversi gli episodi che hanno condizionato il corso della partita, a iniziare dalla diatriba che ha coinvolto in particolar modo le riserve delle due squadre, dopo il duro fallo di Quansah ai danni di Gallardo . Tra i più vivaci nell’alterco l’infortunato Reece James , arrivato a muso duro con la leggenda messicana Ochoa . “ Si stanno picchiando, si stanno prendendo a pugni ”, ha urlato Alan Shearer , ex attaccante della Nazionale inglese ora commentatore televisivo.

Tuchel punta il dito contro l’iraniano Faghani

Non è stata assolutamente una partita semplice per l’arbitro iraniano Faghani : 7 ammoniti, un espulso e due calci di rigore distribuiti , uno per parte, quello al Messico deciso dopo l’intervento del Var dopo un calcio da tergo, non visto dal fischietto asiatico, di Kane su Gutierrez .

In precedenza Faghani aveva sorvolato sul fallaccio di Quansah su Gallardo , per poi espellere l’inglese all’on field review e assegnato il rigore all’Inghilterra per l’atterramento di Rangel ai danni di Kane. Una gestione farraginosa, piuttosto rivedile che non è affatto piaciuta a Tuchel : ” Questi arbitri non sono all’altezza, i quarti ufficiali neppure . Questo è il punto. Hanno messo tre persone al Var del Sud America, in una partita come questa “.

Troppi gli errori commessi dalla squadra arbitrale secondo il commissario tecnico inglese, per fortuna la sua squadra ha risposto alla grande assicurandosi i quarti di finale e la sfida contro la Norvegia di Haaland, che ha eliminato il Brasile di Carlo Ancelotti : “ Eravamo contro ogni pronostico, tutto ci è andato contro, ma non ci siamo arresi ”.

Tuchel, Kane e la battuta su Trump

“ Sembra quasi di aver vinto una finale ”, ha commentato Tuchel dopo aver giocato oltre 50 minuti con l’uomo in meno . E proprio riguardo l’espulsione di Quansah , che salterà il match a Miami contro la Norvegia , il ct inglese ha trovato il modo per riderci su, tirando in ballo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , che s’è complimentato con Harry Kane per la vittoria e per la prestazione.

A Tuchel è stato chiesto se il suo attaccante volesse chiedere a Trump di far sospendere la squalifica di Quansah , come fatto con Balogun, espulso ma a disposizione per Stati Uniti-Belgio:“Forse Kane dovrà chiamare Trump ”, ha commentato ridendo l’allenatore tedesco.