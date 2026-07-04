I Tre Leoni tra tre fuochi, c'è anche il rischio rinvio per l'allerta meteo ma la Fifa non ha voluto spostare l'orario di inizio della gara, si comincia alle 18 locali

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sono tempi turbolenti per la nazionale inglese ai Mondiali. La partita degli ottavi di finale contro il Messico si sta facendo sempre più tesa. Tutto è iniziato ieri con un possibile cambio di orario di inizio partita di cui la FA non era a conoscenza (lo hanno appreso solo dai media), poi lo spoiler sull’albergo scelto per il ritiro pre-partita che ha allertato le forze dell’ordine e infine i pericoli dell’altitudine visto che lo stadio di Città del Messico si trova a 2.200 metri di altitudine.

Le accuse di sabotaggio

In Inghilterra già si vocifera di un “sabotaggio”. Il caso del possibile cambio di orario ha creato la prima turbativa. Le previsioni meteo annunciano temporali domenica a Città del Messico con forti piogge e possibili fulmini durante la partita. Potrebbero verificarsi temporali durante l’incontro, ma si prevede che il tempo migliori entro le 20:00 ora locale. La Fifa inizialmente ha pensato a cambiare l’orario – dalle 18:00 alle 12:00 ora locale (le 19:00 nel Regno Unito, le ore 20 in Italia) – cogliendo alla sprovvista la nazionale inglese che non ne sapeva nulla, ma alla fine ha confermato il via del match alle 18 di Città del Messico.

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L’accoglienza dei tifosi

Le ore seguenti non sono state più tranquille. L’arrivo della squadra di Thomas Tuchel in Messico è accolto da un’atmosfera tesa. Migliaia di tifosi locali li attendevano fuori dall’hotel. Tanti cori “Mexico, Mexico” e tanti fischo. I media inglesi affermarono che il nome dell’hotel di Città del Messico era trapelato, proprio come era accaduto pochi giorni prima con l’Ecuador quando auto, sirene da nebbia, fuochi d’artificio e musica ad alto volume avevano rovinato la notte di sonno ai sudamericani che hanno anche presentato un reclamo alla FIFA.

La Federazione calcistica inglese (FA) ha ottenuto l’autorizzazione della per istituire posti di blocco intorno all’hotel della squadra. Squadroni di agenti in stile paramilitare hanno q creato un’ampia zona di esclusione ed è stato creato un cordone interno formato da file e file di agenti specializzati con caschi antisommossa e scudi.

Il pericolo altitudine di Città del Messico

L’Inghilterra sapeva fin dal sorteggio di Washington che c’era una concreta possibilità di affrontare il Messico a Città del Messico agli ottavi di finale ed ha iniziato a prepararsi per tempo. La scorsa estate i giocatori inglesi hanno utilizzato camere ipobariche, maschere per l’ossigeno e camere termiche per prepararsi a questa Coppa del Mondo nel rispetto del protocollo FIFA. L’ultima voce è legata alla respirazione. Allo stadio Azteca di Città del Messico la partita si gioca in condizioni particolari, a 2.200 metri di altitudine, motivo che potrebbe portare i giocatori inglesi ad assumere Viagra. Il farmaco, infatti, non è inserito nella lista delle sostanze proibite dell’agenzia mondiale antidoping, la Wada. “Gli studi hanno dimostrato che, riducendo la pressione sanguigna nei polmoni, il farmaco contrasta la stanchezza e le vertigini che vengono avvertite ad alta quota”, scrive The Sun.