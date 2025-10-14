Inghilterra e Qatar ai Mondiali, CR7 da record, Vlahovic e Yildiz a segno: tutti i risultati

Cristiano Ronaldo diventa il top scorer all time delle Qualificazioni Mondiali, ma l'Ungheria pareggia nel finale e nega il pass ai lusitani. Kane scatenato, nella Turchia il numero dieci della Juventus ancora in gol, doppio assist di Calhanoglu per Demiral

Inghilterra e Qatar staccano i pass per i Mondiali 2026: per gli inglesi decisivo il 5-0 alla Lettonia, mentre la Nazionale ospitante della Coppa del Mondo 2022 ha sconfitto gli Emirati Arabi Uniti per 2-1 (0-0) e si è classificata al primo posto nel girone a tre.

Inghilterra ai Mondiali

Risultato che non è mai stato in discussione per i ragazzi di Tuchel, che hanno dominato il girone vincendo sei gare su sei. Sblocca al 25′ Gordon, poi Kane fa dilagare i suoi con una doppietta: gol al 43′ subito prima dell’intervallo su rigore. Nella ripresa l’autorete di Tonisevs sancisce il poker britannico, prima della cinquina di Eze. Inghilterra a quota 18 punti, prima europea qualificata ai Mondiali.

Serbia nel segno di Vlahovic

Sempre restando nel gruppo K, la Serbia che sale a quota 10 battendo Andorra per 2-1. Ospiti in vantaggio con Guillaume Lopez (17′), poi la rimonta con il gol di Vlahovic (su assist di Kostic) e rigore di Mitrovic. Tutto aperto dunque nella corsa ai playoff, e sarà decisiva proprio l’Inghilterra: Kane e compagni sfideranno proprio Serbia e Albania nelle ultime due giornate. Fuori dai giochi Lettonia (5) e Andorra (1).

Estonia e Moldavia non vanno oltre il pari

Nel girone dell’Italia, che si è assicurata un posto nei play off battendo 3-0 Israele, pareggiano le due formazioni già eliminate: l’Estonia passa in vantaggio sulla Moldavia con la rete di Kait (12′), poi arriva il pareggio di Bodisteanu (64′) nella ripresa. Estoni a quota 4 e moldavi a quota 1, col primo punto in questo gruppo.

Portogallo beffato, Cr7 da record

Grossa beffa per il Portogallo nel girone F, che soltanto nei minuti di recupero si vede sfuggire la qualificazione ad opera dell’Ungheria che pareggia 2-2. Ospiti in vantaggio con Szalai all’8′, poi CR7 trova il pari sull’assist di Semedo al 21′ e raddoppia nel recupero su assist è di Nuno Mendes. Per Cristiano Ronaldo sono 41 i gol nelle qualificazioni ai Mondiali, record assoluto strappato al guatemalteco Carlos Ruiz. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano più volte il tris, e Szoboszlai firma il 2-2 ungherese al 92′. Nello stesso raggruppamento l’Irlanda batte 1-0 l’Armenia col gol di Evan Ferguson al 70′. Portogallo a 10 punti virtualmente qualificato, Ungheria 5, Irlanda 4 e Armenia 3: qui il secondo posto è tutto da giocare.

Spagna e Turchia avanti tutta

Nel gruppo E prosegue l’imbattibilità della Spagna, che batte 4-0 la Bulgaria e sale a 12 punti, mantenendosi a punteggio pieno e tenendo dietro la Turchia, che insegue a quota 9. Yildiz e compagni regolano 4-1 la Georgia, primo gol proprio del numero dieci della Juventus al 14′ con un morbido pallonetto. L’ex bianconero Demiral incorna il 2-0 e chiude sostanzialmente la sfida contro Kvara e compagni. Nella ripresa altro assist di Calhanoglu per Demiral, che trova una incredibile doppietta al 52′. Vano il gol di Kochorashvili al 64′, la Georgia si ferma a tre punti e vede spegnersi i sogni iridati.

Ancora 24 posti in palio

Ci sono ancora 23 posti in palio per la Coppa del Mondo. Finora, 25 squadre si sono già qualificate per la prossima fase finale. Le tre nazioni ospitanti – Stati Uniti, Canada e Messico – sono automaticamente incluse. Nelle qualificazioni asiatiche, Australia, Iran, Giappone, Giordania, Qatar, Corea del Sud e Uzbekistan si sono qualificate. Dall’Africa, si sono qualificate finora Algeria, Egitto, Ghana, Marocco, Tunisia, Capo Verde e Sudafrica. Dal Sud America, si sono qualificate Argentina, Brasile, Ecuador, Colombia, Paraguay e Uruguay. In Oceania, la Nuova Zelanda si è assicurata il biglietto.