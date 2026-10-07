Inghilterra-R.Ceca, moviola: cosa fa Coufal dopo il ridicolo autogol, ovazione di Wembley nel finale, Kane leggenda

La prova dell’arbitro Gözübüyük in Nations League a Wembley analizzata al microscopio, il fischietto belga ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi problemi per l’olandese Gozubuyuk che dirige senza affanni e senza aver mai bisogno dell’ausilio del Var. Un solo ammonito e pochi casi dubbi. Vediamo cosa è successo in Nations League a Wembley.

Inghilterra-R.Ceca, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Sblocca la gara al 27′ un autogol clamoroso di Coufal che, umiliato, non vuol rivedere l’azione sui maxischermi: l’intervento era gratuito, non aveva nessuno davanti. Valido al 40′ il raddoppio inglese di Kane. Primo giallo al 52′, è per Lewis-Skelly che era diffidato e salterà la prossima gara.

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Kane immarcabile

Al 57′ arriva il tris, firmato ancora da Harry Kane. Non è una buona serata per Vladimir Coufal, che dopo l’autogol al 66′ incassa un colpo in faccia da Jude Bellingham. All’82’ Wembley si alza in piedi per applaudire Kane che esce per far posto a Dominic Calvert-Lewin: ovazione meritata per il bomber alla 125esima presenza con la maglia dell’Inghilterra (e 91 gol). All’84’ Eze e i tifosi inglesi chiedono un rigore dopo che l’esterno è caduto a terra pressato da Vladimir Cofual, per l’arbitro non c’è niente ma lo sfortunato Coufal esce, sostituito da Ondřej Kričfaluši. Dopo 2′ di recupero finisce 3-0.

Chi è l’arbitro Gözübüyük

Serdar Gözübüyük è un arbitro olandese di origine turca. Ha esordito in Eredivisie nel 2010. Ottenuta la qualifica ad internazionale nel 2012, il 26 marzo 2013 arbitra la sfida tra Malta e Italia per le qualificazioni al campionato del mondo 2014: nel corso dell’incontro, concede un rigore per parte. Viene scelto per l’Europeo Under-21 del 2017, in cui arbitra due gare della fase a gironi. Selezionato ufficialmente 2 anni dopo anche per gli europei under 21 del 2019 in Italia e San Marino. Il 23 aprile 2024 la UEFA lo ha convocato per il campionato d’Europa 2024 in Germania, nel ruolo di quarto ufficiale o riserva di assistente arbitrale. Ha diretto Estonia-Italia l’anno scorso e Spagna-Croazia il 30 settembre scorso.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 4 vittorie inglesi, 1 pari e 1 successo ceco.

L’arbitro ha ammonito un solo giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Inia e Honig con Kooij IV uomo, Higler al Var e Martens all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Lewis-Skelly.