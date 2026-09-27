Inghilterra-Spagna, moviola: il Var Di Bello fa sbagliare l’arbitro Massa, che succede col doppio tocco sul rigore

La prova dell’arbitro Massa a Wembley in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto italiano ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Poche sbavature per Massa in Nations League ma pesa l’errore sul rigore concesso agli inglesi, con la corresponsabilità del Var Di Bello. Giuste le tre ammonizioni. Vediamo cosa è successo a Wembley.

Inghilterra-Spagna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ Spagna già in vantaggio: Marc Guéhi riceve il pallone da Nico O’Reilly, ma si fa soffiare la sfera da Lamine Yamal – che sarà tra i migliori in campo – che poi insacca. Al 31′ Lewis-Skelly si avventura palla al piede nell’area di rigore avversaria, viene fermato da Pubill e cade, per Massa è tutto regolare. Valido al 38′ il pari di Gordon così come al 40′ il gol del sorpasso di Kane.

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Il rigore dubbio

Al 50′ episodio dubbio: Bellingham cade in area di rigore e chiede il rigore: l’arbitro lascia giocare ma il VAR Di Bello lo richiama all’on field review. Dopo aver rivisto le immagini Massa cambia idea: calcio di rigore. L’impressione è che Bellingham si tuffi prima che ci possa essere contatto con Rodri. Kane ha calciato il rigore e ha colpito la traversa, un tiro che è stato rivisto anche dal VAR. Questa volta, si trattava di un doppio tocco dell’attaccante. Nel regolamento del VAR è previsto che qualsiasi infrazione commessa dal rigorista o dal portiere debba essere rivista. Massa ha assegnato un calcio di punizione indiretto..

Il sorpasso spagnolo

Valido al 61′ il gol di Baena. Ammonito O’Reily al 66′. Giallo al 68′ per Guehi che stende Dani Olmo. Regolare al 74′ il gol del sorpasso di Oyarzabal. All’80’ giallo per Bellingham per un fallo tattico ai danni di Dani Olmo. Dopo 5′ di recupero finisce 2-3.

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa, la scelta per Inghilterra-Spagna, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla seconda alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Ultima uscita in A per Roma-Inter.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 13 vittorie inglesi, 4 pareggi e 11 successi degli spagnoli.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti, con Marcenaro IV uomo, Di Bello al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Nico O’Reilly (66′), Marc Guehi (68′), Bellingham (80′).