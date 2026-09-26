Show a Wembley con i campioni del mondo che vincono in rimonta: Oyarzabal ancora decisivo, Kane sbaglia un calcio di rigore

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La sfida di Nations League tra Inghilterra e Spagna regala gol e spettacolo. I campioni del Mondo espugnano Wembley in rimonta ma la squadra di Tuchel dimostra di essere a un livello molto alto. A illuminare la serata ci pensa come spesso capita Lamine Yamal ma non mancano le polemiche per la direzione arbitrale dell’italiano Massa che concede un rigore che non segue i dettami di Orsato.

Yamal illumina anche Wembley

La regola vuole che un grande giocatore si riconosca dalla sua capacità di brillare sui palcoscenici più importanti. Sul fatto che Lamine Yamal sia uno dei migliori al mondo non c’è maio stato dubbio ma a Wembley arriva l’ennesima conferma. Alla sua prima partita nel mitico stadio inglese arriva subito il gol: passano meno di due minuti è Trafford è battuto. Ma la sua è stata una gara impreziosita da giocate di altissima classe che hanno messo in costante apprensione la difesa dell’Inghilterra: nel primo un tempo un assist di tacco per Dani Olmo ha chiamato all’applauso anche il pubblico inglese. E prima della partita lo spagnolo ha anche avanzato senza mezzi termini la sua candidatura per il Pallone d’oro: “Non è solo quest’anno, gioco a un livello da Pallone d’oro già da tempo. Tutti sanno che sono un giocatore diverso”.

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Massa: il rigore contestato

Nel secondo tempo sul risultato di 2-1, l’Inghilterra avrebbe la possibilità di mettere in ghiaccio la partita. Su un contatto in area di rigore tra Rodri e Bellingham, Massa sembra voler continuare. Ma l’arbitro italiano viene richiamato al Var da Di Bello e torna sulla sua decisione concedendo la massima punizione ai padroni di casa. Una scelta molto controversa e decisamente in controtendenza rispetto alle direttive che Orsato sta provano a far applicare nel campionato di serie A: nell’occasione Bellingham anticipa il centrocampista avversario ma va giù prima che ci sia un contatto tra i due piedi.

Oyarzabal infallibile, Kane no

Nella squadra che solo un paio di mesi fa ha conquistato la Coppa del Mondo continua a esserci sempre lo zampino di Mikel Oyarzabal. L’attaccante della Real Sociedad non è di quelli che si prendono le prime pagine o che vengono celebrati sui social ma continua a essere una macchina da gol con la maglia della nazionale. Sono 18 le reti messe a segno dal giocatore con la Spagna nelle ultime 20 partite. Luis de la Fuente decide di tenerlo fuori dall’undici iniziale (preferendogli Ferran Torres) ma il suo ingresso in campo si rivela ancora una volta decisivo. Serata in chiaroscuro invece per Harry Kane che nel primo tempo trova il gol del momentaneo vantaggio ma nella ripresa spreca l’occasione del 3-1 spedendo il rigore sulla parte alta della traversa.