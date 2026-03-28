Inghilterra-Uruguay, moviola: follia arbitro, doppio giallo non diventa rosso, rigore visto solo dal Var

La prova dell’arbitro Jablonski nell’amichevole internazionale disputatasi a Wembley ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito solo due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata tutta da dimenticare l’arbitro tedesco Jablonski che ne ha combinate di tutti i colori a Wembley. Vediamo cosa è successo.

Inghilterra-Uruguay, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 51′ entrata durissima in scivolata di Ronald Araujo su Foden. Colpita la caviglia sinistra. Tuchel imbufalito, c’era il rosso diretto ma il giocatore non è stato neanche ammonito. Foden riesce ad alzarsi dopo qualche minuto poi è costretto a uscire. Primo giallo al 70′, è per Ugarte per fallo su Palmer.

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Il giallo del doppio giallo a Ugarte

Pochi minuti dopo il pasticcio: il centrocampista del Manchester United è stato visto mentre discuteva con l’arbitro che brandiva un altro cartellino giallo. Eppure non c’è stato il rosso, e a Ugarte è stato permesso di continuare a giocare fino a quando non è stato sostituito subito dopo da Marcelo Bielsa.

In seguito è stato chiarito che il secondo cartellino giallo di Ugarte era stato “rescisso”, anche se non è chiaro il perché, poi è stato detto che il primo giallo per l’Ugarte è stato effettivamente dato al compagno di squadra di Ugarte Jose Maria Gimenez.

Il rigore assegnato grazie al Var

All’81’ segna l’Inghilterra. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Barnes gira a rete, tiro deviato, l’Uruguay protesta per un fallo, ma la palla arriva sul piede di White che con la punta lo prolunga in rete. Al 93′ Fallo di White su Viñas: l’arbitro non vede nulla ma viene richiamato all’on field review dal Var e assegna il calcio di rigore per l’Uruguay che Valverde realizza, fissando il punteggio finale sull’1-1.

Chi è l’arbitro

Sven Jablonski (nato il 13 aprile 1990) è un arbitro di calcio tedesco di alto livello, di base a Brema e affiliato alla DFB (Federcalcio tedesca). Attivo in Bundesliga e nelle competizioni UEFA, è noto per aver diretto importanti match europei e nazionali, inclusi gli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma all’andata.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Eduard Beitinger e Christian Gittelmann con quarto ufficiale: Benjamin Brand, Sören Storks al Var e Katrin Rafalski all’Avar l’arbitro ha ammonito Ugarte e White.