Inglese: addio Parma, tre opzioni sul suo futuro

Roberto Inglese non resterà al Parma, ma nemmeno al Napoli.

L'ex attaccante del Chievo ha giocato l'ultima stagione in maglia ducale e prima di essere fermato da un infortunio aveva tutt'altro che disatteso le speranze riposte nei suoi confronti dagli emiliani.

Il suo prestito però è finito e non sarà rinnovato. Il giocatore rientrerà alla base, con la società partenopea che lo lascerà partire di nuovo. Ora si tratta solo di stabilire quale possa essere la migliore soluzione per lui: in lizza ci sono Fiorentina e Bologna oltre all'Atalanta che già in passato aveva manifestato il suo apprezzamento. L'unica certezza, al momento, è che il futuro di Inglese non ripartirà da Parma.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 22:21