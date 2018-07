Inglese, l'agente non chiude la porta

L'agente di Roberto Inglese, Samuele Sopranzi, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro dell'attaccante del Napoli.

"E’ una grande soddisfazione la conferma di Inglese – ha detto – il ragazzo sta lavorando bene, ma il mercato è lungo e non si sa mai cosa può succedere. Voci ci sono tutti i giorni, aspettiamo con molta serenità cosa succede".

"Fastidio per voci su Cavani? Quando arrivi in squadre importanti come il Napoli la concorrenza è altissima e sai che è diverso dalle squadre che lottano per salvarsi" ha aggiunto Sopranzi.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 07:35