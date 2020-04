Iniesta difende Griezmann e De Jong

In una lunga intervista a Marca, Iniesta, leggenda del Barcellona, si è soffermato su diversi temi, compreso il suo erede De Jong: "E' appena arrivato, ha bisogno di un periodo di adattamento", dichiara l'ex centrocampista blaugrana.

Iniesta commenta anche il momento delicato che sta vivendo Griezmann (accostato all'Inter): "Griezmann come gli altri nuovi giocatori che arrivano ogni anno hanno bisogno di tempo. Hanno un talento enorme e finiranno sicuramente a trionfare e farsi spazio in una squadra dove non è mai facile giocare".

SPORTAL.IT | 17-04-2020 08:00