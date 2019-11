Iniesta svela: "Mi piacerebbe fare l'allenatore"

Classe 1984, Iniesta, dopo una vita al Barcellona, si sta ora divertendo, in Giappone, con la casacca del Vissel Kobe. Il suo contratto con il club giapponese scadrà nel 2021: "Rinnovo? Non lo so, al momento sono contento. Mi piace allenarmi e giocare", le sue parole a Marca.

L'ex stella del Barça parla del suo futuro: "Sì, mi piacerebbe fare l'allenatore. Per ora ho la testa da giocatore, mi piace pensare che sono ancora in campo. Poi vedremo quello che si potrà fare". Sul campionato giapponese: "Sorpreso dal livello competitivo".

SPORTAL.IT | 01-11-2019 09:21