Inizia il Mondiale di calcio femminile: la parola a Carolina Morace

153 presenze in Nazionale con 103 gol realizzati. Cinque anni in panchina al timone delle Azzurre a inizio millennio. Numeri che bastano e avanzano – ma ce ne sarebbero molti altri – per spiegare chi è Carolina Morace e quanto sia importante per il calcio femminile in Italia e, perché no?, nel mondo.

A lei Virgilio Sport ha chiesto di fare le carte al campionato del mondo che venerdì comincerà in Francia e che vedrà le azzurre impegnate nel Gruppo C. “E’ un evento molto importante perché si parlerà per un mese di calcio femminile, la visibilità sarà notevole, per molti italiani un torneo legato al calcio conta ancora più delle Olimpiadi: la rassegna iridata, anche per come sarà raccontata da Sky Sport, sarà una bella spinta per la crescita del movimento. Il nostro non è un girone facile, però ne possiamo approfittare perché l’Australia ha dei problemi: ha cambiato allenatore da due mesi, le prime partite le ha giocate male e le ha perse subendo tanti gol. Anche in Brasile c’è polemica con il tecnico da parte della stampa, ma non dimentichiamo che tra le verdeoro ci sono delle giocatrici straordinarie. La gara d’esordio sarà particolare: per tradizione le australiane danno tutto alla prima partita, è una questione di mentalità. La vogliono vincere e daranno il massimo per farlo”.

Con una ex fuoriclasse impossibile non parlare di stelle. “Bisognerà naturalmente vedere chi andrà avanti nel torneo ma a me piace molto la tedesca Marozsan così come l’attaccante australiana Samantha Kerr” sottolinea l’ex bomber azzurro.

Chiusura sulla crescita del calcio femminile a casa nostra. “Sono stata anche a vedere Juventus-Fiorentina all’Allianz Stadium e vedere quarantamila spettatori in Italia è stato bello. Finalmente, mi viene da dire. E’ stato un bel segnale da parte del club bianconero fare festeggiare lo scudetto insieme a uomini e donne”.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 16:11