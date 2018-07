Inizia l'era di Mbappé: tutto sul nuovo fenomeno del calcio

Nella top ten dei protagonisti più attesi del Mondiale non figurava neppure tra i primi cinque nomi, vuoi perché Cristiano Ronaldo e Leo Messi meritano la prima pagina a prescindere, e dovrebbero aver disputato l’ultimo Mondiale della propria carriera, vuoi perché Neymar è la stella designata del Brasile ed è chiamato a provare a ridurre il gap dai due eterni modelli, vuoi perché nella Francia tutti i riflettori erano accesi su Antoine Griezmann, protagonista ad Euro 2016 e reduce da altre due ottime stagioni con l’Atletico Madrid. E invece nel Mondiale delle sorprese la copertina se la sta prendendo proprio il più giovane di tutti, che sorpresa non è essendo stato pagato meno di un anno fa 180 milioni di euro dal Paris Saint-Germain, ma che sta dimostrando di avere spalle più larghe rispetto a stelle ben più esperte ed abituate a questi palcoscenici e a giocare partite così importanti. Perché se Messi e Ronaldo hanno con ogni probabilità chiuso la propria storia al Mondiale senza riuscire a segnare un gol nelle gare ad eliminazione diretta, Mbappé ce l’ha fatta addirittura al primo tentativo, contro una rivale come l’Argentina, e prima ancora di compiere 20 anni, traguardo che l’ex Monaco toccherà solo il prossimo 20 dicembre. Per l'esattezza a 19 anni e 192 giorni.

Chiari segnali di predestinazione, anche perché la doppietta Mbappé ha pensato bene di realizzarla proprio per sbattere fuori dal Mondiale Messi e anche perché il ragazzo sta dimostrando di non soffrire neppure la pressione del numero 10. Un ragazzo normale, quindi, che ha pure dichiarato di essere pronto a devolvere in beneficenza quanto guadagnerà per le gare giocate al Mondiale. Del resto, l’unico giocatore più giovane di Mbappé capace di fare doppietta al Mondiale è stato un certo Pelè che a 17 anni, nel 1958, ne fece tre in semifinale proprio contro la Francia e due in finale contro la Svezia. Francese di origini camerunensi e algerine, come un certo Zidane, Mbappé non ha però le caratteristiche del fuoriclasse ex Juventus e Real Madrid, ma tutte le qualità del campione moderno: duttile tatticamente, potendo agire da prima, seconda punta o esterno, ma soprattutto tecnico e velocissimo, con la palla al piede e non (contro l’Argentina è stata calcolata una velocità di 38 km/h). Insomma, un ibrido che a qualcuno ricorda già Ronaldo, uno che il Mondiale lo vinse due volte, la prima da “mascotte” nel 1994, la seconda da stella nel 2002. Kylian sembra già in grado di fare meglio.

SPORTAL.IT | 01-07-2018 23:30