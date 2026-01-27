Insigne al Pescara, niente Napoli e Lazio: Lorenzo ritrova Verratti, l’obiettivo è evitare la Serie C

Dopo mesi da svincolato, Lorenzo Insigne sceglie il ritorno alle origini. L’obiettivo è trascinare il Pescara lontano dalla Serie C e rilanciare la sua carriera.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lorenzo Insigne riparte da dove tutto è cominciato. Dopo mesi da svincolato e le voci su un possibile ritorno in Serie A, l’ex capitano del Napoli ha scelto il Pescara. Una decisione controcorrente, dettata dal cuore e dalla voglia di rimettersi in gioco. In Abruzzo ritrova Marco Verratti – entrato a tutti gli effetti in società – e una squadra in difficoltà, con un solo obiettivo: conquistare la salvezza.

Un ritorno che profuma di casa

Dopo mesi di attesa e tante voci di mercato, Lorenzo Insigne ha scelto il cuore. L’ex capitano del Napoli ha deciso di ripartire dal Pescara, firmando un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Niente Lazio, niente Sarri, niente ritorno in Serie A: per l’attaccante è tempo di tornare dove tutto è cominciato. Una scelta romantica, ma anche carica di responsabilità. L’obiettivo è aiutare il Delfino a uscire da una situazione di classifica complicata.

Il legame con Zeman, Verratti e Immobile

Pescara rappresenta una tappa fondamentale nella carriera di Insigne. Nella stagione 2011-2012, sotto la guida di Zeman, fu protagonista insieme a Verratti e Immobile della storica promozione in Serie A. In quell’annata realizzò numeri straordinari, tra gol e assist, consacrandosi come uno dei migliori talenti della Serie B. Oggi, a distanza di anni, Lorenzo ritrova proprio Verratti, ora vicino al club anche fuori dal campo. Un legame che ha avuto un peso decisivo nella sua scelta.

Missione salvezza: evitare la Serie C

Il Pescara si trova attualmente in una posizione delicata, con il rischio concreto di scivolare verso la Serie C. L’arrivo di Insigne rappresenta una scommessa importante per la società e per i tifosi. Il presidente Sebastiani ha lavorato a lungo per riportarlo in Abruzzo, puntando sulla sua voglia di riscatto. L’ex Toronto arriva con entusiasmo e desiderio di tornare protagonista. Ora toccherà al campo dire se questo ritorno romantico potrà trasformarsi in una vera impresa sportiva.