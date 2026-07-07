Insigne alla Sampdoria, affare fatto: Lorenzo lascia Pescara e sfida lo scetticismo dei tifosi blucerchiati

L'ex capitano del Napoli riparte dalla Sampdoria dopo l'amara retrocessione con il Pescara e firma un contratto annuale con opzione. Ma c'è subito qualche problemino.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Serie B ritrova, o per meglio dire non perde, uno dei talenti più riconoscibili del calcio italiano degli ultimi quindici anni. Lorenzo Insigne ha scelto la Sampdoria per rilanciare ancora una volta la propria carriera, lasciandosi alle spalle la delusione vissuta a Pescara. Un’operazione che unisce fascino, esperienza e ambizione, ma che divide una parte del tifo blucerchiato. L’età, le ultime stagioni vissute tra alti e bassi e il ricordo di un’annata conclusa con una retrocessione alimentano inevitabilmente qualche perplessità. Starà al campo, come sempre accade, trasformare lo scetticismo in entusiasmo.

Una nuova occasione dopo l’amarezza di Pescara

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Insigne. Arrivato a Pescara con l’obiettivo di trascinare la squadra verso la salvezza, si è invece ritrovato a fare i conti con una retrocessione dolorosa e con un finale di stagione segnato anche dalle critiche personali. In particolare, la scelta di non calciare un rigore pesantissimo nella sfida di Padova aveva acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

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Eppure, limitarsi all’epilogo sarebbe riduttivo. Nei pochi mesi trascorsi in Abruzzo, l’ex Napoli aveva comunque lasciato intravedere sprazzi del suo talento, mettendo insieme cinque gol e tre assist. Numeri che confermano come la qualità tecnica sia ancora intatta, a patto di inserirla nel contesto giusto.

La Samp punta sull’esperienza per tornare protagonista

La Sampdoria ha deciso di scommettere proprio su questo. Il contratto annuale, con opzione legata alle presenze, racconta di un investimento ragionato, pensato per tutelare il club ma anche per dare fiducia a un calciatore che può ancora fare la differenza in Serie B.

Con Bernardo Corradi in panchina, Insigne avrà il compito di diventare uno dei leader tecnici di una squadra che vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi anni. Più che la velocità o gli strappi di un tempo, saranno la sua capacità di leggere le partite, inventare l’ultima giocata e guidare i compagni nei momenti delicati a fare la differenza.

Perché i tifosi sono divisi

L’accoglienza dei tifosi blucerchiati, però, non è stata unanimemente positiva. C’è chi vede nell’arrivo di Insigne un colpo di assoluto livello per la categoria e chi, invece, teme che il nome pesi ormai più delle prestazioni.

Le perplessità nascono soprattutto dalle ultime stagioni, condizionate da continui cambi di squadra e da una condizione fisica non sempre impeccabile. In una piazza esigente come Genova, reduce da anni complicati, la pazienza non sarà infinita. Insigne dovrà dimostrare fin dalle prime giornate di essere arrivato con le motivazioni giuste e con la voglia di incidere davvero. C’è anche qualche vecchia ruggine da cancellare, qualche frizione risalente al periodo in cui Insigne era capitano del Napoli. Insomma, non proprio un’accoglienza a braccia aperte per lui.

Tocca a Lorenzo riscrivere il finale

Per molti calciatori la Serie B rappresenta una categoria di passaggio. Per Insigne, invece, potrebbe trasformarsi nell’occasione per riscrivere l’ultimo capitolo della sua carriera. A 35 anni non ha più bisogno di dimostrare il proprio talento, ma può ancora lasciare un segno ed essere determinante.

La Sampdoria gli offre una piazza storica, un progetto ambizioso e la possibilità di tornare protagonista davanti a un pubblico che vive di passione e pretende personalità. Se riuscirà a ritrovare continuità e serenità, il suo mancino potrà ancora fare la differenza. In caso contrario, lo scetticismo iniziale rischierà di trasformarsi rapidamente in un giudizio definitivo. È una sfida che riguarda entrambe le parti: la Samp scommette sull’uomo prima ancora che sul calciatore, mentre Insigne prova a dimostrare che la parola “fine” sulla sua carriera è ancora lontana.