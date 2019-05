Insigne-De Laurentiis, scatta il disgelo

Il futuro di Lorenzo Insigne è uno dei punti più oscuri per il Napoli della prossima stagione, che sta già iniziando a prendere forma.

Svanite da tempo le ambizioni di riuscire ad alzare un trofeo, dopo le eliminazioni dalla Champions League, dall’Europa League e dalla Coppa Italia, dopo non essere mai stato davvero in corsa per lo scudetto, la società del presidente De Laurentiis si è messa avanti con il lavoro in vista della seconda stagione con Carlo Ancelotti in panchina.

I contatti per rafforzare la rosa nei punti chiave sono già iniziati e sono anche già usciti i primi nomi di giocatori sui quali potrebbe puntare il ds Giuntoli, ma molto ruota attorno al futuro di Insigne.

L’attaccante è reduce da un’annata deludente sul piano delle prestazioni e dei gol realizzati e non ha nascosto nelle settimane passate la tentazione di cambiare aria, complice anche un rinnovo contrattuale che non si è ancora materializzato.

Nel corso della stagione, peraltro, Insigne è anche diventato Capitano del Napoli, dopo la partenza a gennaio di Marek Hamsik direzione Cina, ma neppure questo sembra aver portato più serenità tra le parti.

Deciderà il mercato e le offerte che arriveranno a Mino Raiola, da pochi mesi agente di Insigne, ma intanto si registra il disgelo tra il numero 24 azzurro e il presidente De Laurentiis.

Insigne ha infatti mandato a De Laurentiis un caloroso messaggio di auguri per i 70 anni del presidente azzurro: “Caro presidente, da napoletano e da capitano le rivolgo, anche a nome della squadra, l'augurio piu' affettuoso e sincero di buon compleanno. Il nostro auspicio e' che il progetto Napoli possa regalare ai nostri tifosi altre splendide stagioni all'insegna non solo di traguardi sportivi, ma anche dei valori umani e morali attraverso i quali ha saputo guidare la societa' in questi anni. Auguri azzurrissimi di gioia e serenità”.

Tutta la Ssc Napoli si è poi unita al messaggio di Insigne e ora la palla passa allo stesso De Laurentiis, che nei giorni scorsi aveva mandato una provocazione all’attaccante riguardo al futuro: “Rinnovo per Insigne? Non credo, al massimo un prolungamento” aveva ironizzato ADL.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 19:33