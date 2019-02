Insigne geloso pazzo della moglie: ecco che cosa è successo

Per Lorenzo Insigne sono stati momenti di autentica follia, non c’è che dire. L’attaccante napoletano è rimasto vittima di uno scherzo, orchestrato da Le Iene con l’arguzia a cui ci hanno abituato gli autori del programma, in onda su Italia 1.

Nella puntata, trasmessa domenica 12 febbraio, il giocatore partenopeo si è ritrovato davanti a uno schermo costretto ad assistere a scene un po’ troppo affettuose con protagonista sua moglie, Jenny Darone. La reazione del bomber si è rivelata senza controllo: travolto dalla gelosia, Insigne si è lasciato andare. Ecco che cosa è successo nel video.

VIRGILIO SPORT | 13-02-2019 10:06