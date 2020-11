Insigne, gol con dedica a Maradona

Un gol del Napoli, nel nome di Diego Armando Maradona, e segnato da un figlio di Napoli.

Si tratta di Lorenzo Insigne, autore del vantaggio della squadra partenopea contro la Roma, al minuto 31 della sfida contro la Roma. E che è stato seguito da un delicato e sentito omaggio al campione che non c’è più.

Insigne è andato in gol su punizione per gli azzurri, occasionalmente in maglia albiceleste per celebrare il grande idolo scomparso. Ovviamente ha però utilizzato il suo piede preferito, il destro, mentre Maradona preferiva il mancino. Dopo la marcatura, Insigne si è immediatamente precipitato verso la panchina per abbracciare un commosso Gattuso. Quindi si è fatto passare una maglia con il numero 10 e il nome proprio di Maradona.

Un tributo commovente, e reso ancora più particolare dalla colorazione bianca e azzurra della maglia in questione. Un modo per unire i due grandi amori calcistici di Diego: la sua Argentina, e il suo Napoli.

OMNISPORT | 29-11-2020 22:13