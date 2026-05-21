Insigne, il finale di carriera prende una piega assurda: dopo le polemiche al Pescara, potrebbe ripartire dalla serie D

L'ex fantasista del Napoli è reduce dalla sfortunata esperienza in Abruzzo, andata in archivio con la retrocessione in C e le minacce ultrà per un rigore non calciato

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Lorenzo Insigne, da idolo a capro espiatorio. Sì è chiusa così la seconda esperienza del fantasista partenopeo con la maglia del Pescara, squadra con cui l’ex Napoli ha vissuto gli ultimi mesi, provando a trascinarla verso una clamorosa salvezza. Un’impresa solo sfiorata dagli abruzzesi, al termine di una rimonta che aveva consentito ai ragazzi di Gorgone di vedere la luce in fondo al tunnel. Poi, quel calcio di rigore sbagliato da Flavio Russo contro il Padova e le polemiche che hanno accompagnato l’amara retrocessione in Serie C. Adesso, però, i riflettori sono puntati sulla ripartenza del club di Sebastiani e, soprattutto, sul futuro di Insigne, che non sembra aver intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Insigne-Pescara, un addio che va oltre un semplice contratto

L’avventura di Lorenzo Insigne al Pescara può dirsi ormai ai titoli di coda, e non solo per meri motivi contrattuali. Oltre ad un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, per l’ex capitano del Napoli l’ambiente si è definitivamente avvelenato dopo la mancata battuta del calcio di rigore contro il Padova, poi fallito da Russo. Una gara cruciale per il destino del Delfino, in cui i tifosi biancazzurri si sarebbero aspettati un’assunzione di responsabilità da parte del calciatore più esperto e rappresentativo. Non certo, però, un motivo valido per arrivare a minacciare di morte Insigne e la sua famiglia, sui social e dagli spalti.

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Un’autentica bufera, che ha visto protagonista il tifo organizzato del Pescara, arrivato a rispondere al presidente Sebastiani con un comunicato, promettendo “il conto più salato che si possa presentare a chi tradisce e volta le spalle”. Un clima tossico, che ha finito per macchiare anche quanto di buono fatto dalla formazione allenata da Gorgone, a un passo dal baratro a gennaio ec per un attimo, alle porte del paradiso nel mese di aprile. Tutto cancellato. Oscurato da un rigore mal battuto o non calciato dalla persona ritenuta “giusta” in quel determinato momento. E la C, alla fine, è diventata solo una logica conseguenza, proprio come l’addio di Lorenzo Insigne.

Insigne può avvicinarsi a casa: in Serie D è il sogno dell’Afragolese

Da una scelta di cuore a un possibile finale romantico. Pur avendo dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli nel girone di ritorno della Serie B 2025/26, Lorenzo Insigne sta attualmente riflettendo sul prossimo passo da compiere. Le avances, dall’Italia e dall’estero, non mancano, ma non è da escludere l’ipotesi di un inaspettato riavvicinamento a casa, andando oltre la categoria. Non una scelta facile, ma un’opportunità per chiudere dove tutto è iniziato.

A farsi avanti potrebbe essere l’Afragolese, ambiziosa società di Serie D che punta al professionismo nel giro di un paio d’anni. Guidata dal presidente Raffaele Mosca, giovane imprenditore afragolese di 33 anni, sta gettando le basi per un progetto importante, in grado di valorizzare giovani talenti e di farsi conoscere tramite operazioni dal forte impatto mediatico. E Insigne rappresenterebbe un segnale tanto forte quanto chiaro in ottica futura.

Al momento, però, è solo una suggestione. Un’idea che ha iniziato a circolare nelle stanze dei vertici dell’Afragolese, come riportato da Tuttomercatoweb, ma che ancora non si è trasformata in una vera e propria trattativa. Un nome e un calciatore di livello internazionale che tornerebbe a calcare i campi della Campania, e non solo, accendendo l’entusiasmo di un’intera piazza e attirando le attenzioni dei media Italiani e internazionali (complice la sua esperienza in Canada). Del resto, i sogni son desideri. E a volte si avverano.