Insigne in tribuna, la spiegazione del Napoli

Solo tribuna per Lorenzo Insigne, escluso da Carlo Ancelotti in occasione di Genk-Napoli di Champions League. Ma Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della società partenopea, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' invitando a non montare un caso.

"Tutto questo scalpore non ci deve essere – sono state le sue parole -. Abbiamo una rosa di bravissimi calciatori, questa regola dei diciotto un po' ci condanna, perché abbiamo tanti ragazzi che possono giocare. Il Mister ha fatto questa scelta, ha fatto dall'inizio una squadra un pochino più accorta, con un centrocampo più robusto e in panchina ha optato per due attaccanti puri, uno di stazza e un piccolino come Mertens. E' una scelta tecnica e tattica, a testimonianza di una rosa molto ampia e valida. Reazioni di Insigne? Lui è tranquillo".

SPORTAL.IT | 02-10-2019 20:11