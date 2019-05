Insigne, le parole del fratello infiammano l'ambiente

Nell’ultimo match di campionato, ovvero il successo per 2-1 sul Cagliari, si è preso la responsabilità di andare sul dischetto all’ultimo minuto per segnare il gol vittoria. Non è ancora pace fatta fra Lorenzo Insigne e i tifosi del Napoli, ma arrivano importanti segnali di distensione anche dai suoi familiari. Roberto Insigne infatti, fratello del calciatore azzurro (e lui stesso giocatore del Benevento in Serie B ma di proprietà dei partenopei) è intervenuto in radio e ha fatto affermazioni molto importanti.

Futuro a tinte azzurre – Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Lorenzo ha trovao l’accordo col Napoli e siamo contentissimi di questo. Tutti. A volte lo fischiano e proprio non li capisco perché sarebbe bello se tutti amassero Napoli quanto la ama lui. Forse lo criticano proprio perché è napoletano ma si tratta molto spesso di occasionali che vanno allo stadio una volta ogni tanto e lo fanno giusto per lamentarsi di tutto. Se mi chiedete cinque giocatori italiani più forti di lui vi rispondo che non ce ne sono”.

Alvino conferma – A sugellare le parole dell’attaccante giallorosso ci ha pensato anche il giornalista Carlo Alvino, che sempre in radio ha dichiarato: “Il Napoli e l’agente hanno trovato l’accordo totale per il prolungamento contrattuale, ma c’è una novità da sottolineare. Non si tratterà sui diritti di immagine, visto che il calciatore già gestisce da solo una parte essendo già un testimonial per l’Adidas”. Il futuro di Insigne dunque sarà ancora all’ombra del Vesuvio.

SPORTEVAI | 07-05-2019 13:29